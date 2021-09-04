女爛醉躺人行道喊「救我小孩」 警查...她沒有小孩

台中市21歲吳女疑感情不順遂，今晨與游姓閨蜜在逢甲夜市飲酒訴苦，清晨兩人叫小黃返家，途中吳情緒激動、開車門跳車，閨蜜在旁拉救不了，雙雙摔落車外，兩人身體多處擦挫傷，吳爛醉大喊「救我小孩」。警方指出，吳女未婚沒有孩子，不排除喝太醉一時間胡言亂語，所幸送醫後無礙。

今晨5時許，警方接獲惠中路三段與公益路口有2名女子身上有挫傷，警方到場，21歲吳女爛醉如泥，躺在人行道上哭喊「救我小孩」，一旁19歲游女蹲在牆邊啜泣，說閨蜜感情不順，陪她飲酒，沒想到回程中她會情緒激動跳車。

據悉，兩人疑似在八大行業上班，最近因疫情已停業近4個月，吳女感情受挫找閨蜜喝酒談心，卻在返家途中開車門跳車，脫序行徑嚇壞旁人。

吳女醉後喊「救我小孩」，根據家屬說法，吳女未婚，也沒有小孩，不得而知為何這樣哭喊，警方已通知家屬到場，協助安撫關心。

陳姓計程車司機嚇傻，他今晨在西屯區福星北路3號前載吳女與游女，要返回南屯區建功路家中，兩名女子身上有明顯酒氣，吳女沿路喃喃自語、情緒不佳，行駛過程中，吳女無預警開車門跳車，他嚇得趕緊煞車、下車救人並打119求救。