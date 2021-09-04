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防疫期間以為躲宮廟就不會被抓 通緝犯見警露餡被逮

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

王姓男子因詐欺案遭通緝，為躲避警方追查，趁防疫期間躲進高雄市仁武區某間私人宮廟，見員警到宮廟進行巡查，假裝是信徒雙手合十拜拜，但因王男神情緊張、眼神閃爍，員警覺得有異上前盤查，果然發現王男是彰化地檢署發布的通緝犯，當場逮捕。

據了解，王男（54歲）居無定所，為躲避警方查緝，經常更換住所，足跡遍及全台，因疫情期間宮廟不對外開放膜拜，今年5、6月從彰化南下高雄投靠熟識的宮廟友人，自以為可以受神明保護，安心躲一段時間，沒想到員警入廟巡查露餡。

仁武警分局澄觀派出所員警上月27日上午在仁武區安樂二街加強巡邏、查訪，王男一見到員警神情馬上變得緊張，還立即裝成是信徒，在神明面前雙手合十，祈求神明保佑不要被逮，員警盤查後發現王男是通緝犯，當場逮捕，針對王男通緝期間是否持續犯案，警方也將持續深入追查。

王姓男子（54歲）因詐欺案遭通緝，趁防疫期間躲在高雄仁武區某宮廟藏匿，卻在警方巡查時露餡遭逮。記者陳玫伶／翻攝
王姓男子（54歲）因詐欺案遭通緝，趁防疫期間躲在高雄仁武區某宮廟藏匿，卻在警方巡查時露餡遭逮。記者陳玫伶／翻攝
王姓男子（54歲）因詐欺案遭通緝，趁防疫期間躲在高雄仁武區某宮廟藏匿，卻在警方巡查時露餡遭逮。記者陳玫伶／翻攝
王姓男子（54歲）因詐欺案遭通緝，趁防疫期間躲在高雄仁武區某宮廟藏匿，卻在警方巡查時露餡遭逮。記者陳玫伶／翻攝

通緝 疫情 詐欺

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