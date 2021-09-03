一個月前租房還排課表 嬤疑欲帶孫女長期離家8天被查獲

80歲林姓婦人上月27日帶著8歲陳姓孫女出門後便失聯8天，家屬焦急報案協尋，警方調閱監視畫面，發現林婦帶著陳姓孫女出門後到了嘉義住三天，隨後又在30日搭客運前往桃園，最後警方在桃園市的出租套房內發現兩人，目前已將人帶回。

據了解，女童患有關節炎需長期治療，林婦疑因此與家人起口角，上月27日沒帶手機便牽著孫女出門，向家人表示要到嘉義阿里山，接著搭車南下後在嘉義待了三天，隨後又在上月30日搭車返回桃園地區。

陳母見林婦和女兒一直聯絡不上心急如焚，上月30日報警協尋，並向林婦提吿略誘。警方稍早在桃園市桃園區安樂街一間由林婦承租的分租套房內發現兩人，出租套房內生活機能完善，牆上還貼有林婦幫女童安排的課表。

警方調查，林婦在約一個月前便已承租該套房，她帶著孫女到桃園後聯繫皆以附近公共電話，讓警方苦苦追人，最後根據附近監視畫面、通聯紀錄等鎖定林婦承租套房地址，帶著檢方開出的拘票敲門，林婦看見警察，情緒略顯激動，目前警方已將兩人帶回，警詢後將依略誘罪嫌移送。