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嬷帶孫女出門失聯8天 警今在桃園出租套房找到人

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

80歲林姓婦人上月27日帶著8歲陳姓孫女出門後便失聯至今，家屬焦急報案協尋，警方調閱監視畫面，發現林婦帶著陳姓孫女出門後到了嘉義住三天，隨後又在30日搭客運前往桃園，最後警方在桃園市的出租套房內發現兩人，目前已將人帶回。

警方調查，林婦前陣子與家人因女童教養問題起口角，上月27日沒帶手機便牽著孫女出門，向家人表示要到嘉義阿里山，接著搭車南下後在嘉義待了三天，隨後又在上月30日搭車返回桃園地區。

由於女童患有關節炎需長期治療，陳母見林婦和女兒一直聯絡不上心急如焚，上月30日報警協尋，並向林婦提吿略誘，警方稍早在桃園市桃園區安樂街一間由林婦承租的分租套房內發現兩人，目前已將人帶回了解。

林婦帶著孫女失聯8天，今在桃園出租套房被警方發現。記者柯毓庭／翻攝自臉書
林婦帶著孫女失聯8天，今在桃園出租套房被警方發現。記者柯毓庭／翻攝自臉書

桃園 嘉義 阿里山

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