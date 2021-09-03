嬷帶孫女出門失聯8天 警今在桃園出租套房找到人

80歲林姓婦人上月27日帶著8歲陳姓孫女出門後便失聯至今，家屬焦急報案協尋，警方調閱監視畫面，發現林婦帶著陳姓孫女出門後到了嘉義住三天，隨後又在30日搭客運前往桃園，最後警方在桃園市的出租套房內發現兩人，目前已將人帶回。

警方調查，林婦前陣子與家人因女童教養問題起口角，上月27日沒帶手機便牽著孫女出門，向家人表示要到嘉義阿里山，接著搭車南下後在嘉義待了三天，隨後又在上月30日搭車返回桃園地區。