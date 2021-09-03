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保警私吞民眾拾得遺失物 東窗事發立馬歸還下場送辦又丟差

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

保一總隊陳姓員警今年支援新北市中和警分局偵查隊，負責協助辦理民眾拾得遺失物業務，涉嫌侵占民眾拾得遺失物平板電腦一台，中和警方發現後依法移送新北地檢署偵辦，目前仍在檢方偵辦中，而陳員也在今年7月底主動辭職。

今年5、6月間，因國內爆發新冠肺炎且疫情嚴峻，各級學校自5月18日起停課，警察機關因應疫情實施人力分流上班，為維持各項警察勤業務正常運作及有效運用警力，保一總隊調派10多名員警支援中和偵查隊，陳姓保警到偵查隊報到後，負責協助辦理民眾拾得遺失物業務。

今年6月中旬受理民眾拾獲平板電腦一只，陳員隔天竟製作不實書函告知民眾已發還該平板電腦給失主，藉機將平板電腦私自帶回住所，因拾獲民眾事後撥打電話至偵查隊詢問發還狀況，中和偵查隊處理民眾拾得遺失物業務主要承辦人才警覺情況有異，立即調閱駐地監視器畫面，確認該平板電腦並未發還給失主。

中和偵查隊立即展開內部自行調查後，，追查發現陳員未依標準作業規定將拾得物平板電腦放在辦公駐地內保管，當面詢問後，陳員才趕緊將平板電腦繳，因陳員涉嫌違法，偵查隊依規定上報市警局督察室及政風單位。

市警局政風室調查後於今年6月依「貪汙治罪條例」竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物及刑法公務員登載不實罪嫌移送新北地檢署依法偵辦。因東窗事發，陳員也今年7月提出辭職報告並主動辭去警職。

保一陳姓員警今年支援新北市中和偵查隊，負責協助辦理民眾拾得遺失物業務，涉嫌侵占民眾拾得遺失物平板電腦，中和警方發現後依法移送新北地檢署偵辦，陳員也在今年7月底主動辭職。記者王長鼎／翻攝
保一陳姓員警今年支援新北市中和偵查隊，負責協助辦理民眾拾得遺失物業務，涉嫌侵占民眾拾得遺失物平板電腦，中和警方發現後依法移送新北地檢署偵辦，陳員也在今年7月底主動辭職。記者王長鼎／翻攝
保一陳姓員警今年支援新北市中和偵查隊，負責協助辦理民眾拾得遺失物業務，涉嫌侵占民眾拾得遺失物平板電腦，中和警方發現後依法移送新北地檢署偵辦，陳員也在今年7月底主動辭職。記者王長鼎／翻攝
保一陳姓員警今年支援新北市中和偵查隊，負責協助辦理民眾拾得遺失物業務，涉嫌侵占民眾拾得遺失物平板電腦，中和警方發現後依法移送新北地檢署偵辦，陳員也在今年7月底主動辭職。記者王長鼎／翻攝

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