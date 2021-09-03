正妹網交騙百人投資比特幣 水房洗錢捲走1億5千萬

陳姓男子涉嫌在台北市經營水房，替比特幣假投資詐騙機房洗錢，用贓款購買泰達幣，兩年來經手5億元，其中1億5千萬元是向100多人騙得款項；刑事局查獲陳等14人依詐欺等罪嫌送辦，檢方命陳15萬元交保，其餘5至10萬元交保或請回。

警方調查，詐騙集團疑將機房設在境外，前年8月起用正妹照透過臉書、LINE交友，稱投資比特幣可獲高報酬，指示被害人面交現金給車手或匯款至境內人頭帳戶；初期少額出金，誘使被害人加碼投資後斷絕聯繫。

36歲陳男在台北市中山區某商辦大樓租辦公室經營水房，指派旗下車手領取贓款，再購買泰達幣匯給機房。

被害人陸續報案。刑事局偵七大隊第二隊過濾165反詐騙專線資料，上月18、19日搜索水房，拘提、通知陳及車手等14人，查扣現金39萬元及泰達幣71419顆。