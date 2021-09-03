警阻匯68萬 男怒指斷桃花...一查他被詐騙集團騙了
63歲吳姓單身男子先前在網路上結識一名網友，對方殷勤寒暄，2人相談甚歡，吳男自認遇上人生第二春，近日對方提議購買一輛汽車作為2人「愛的馬車」，需68萬元，吳男不疑有他，到銀行準備匯款，所幸行員機警報警，與警方配合說明，吳男才驚覺受騙，差點誤信「假交友」詐騙話術，把積蓄放水流。
警方表示，吳男8月20日中午到台北富邦銀行南門分行準備匯出68萬元款項，行員察覺有異，報警處理，轄區南昌路派出所警員蔡順麟、謝全宥獲報到場，指吳男是遭遇典型的「假交友」詐騙，但吳男仍堅信不移，還指責員警「斷人桃花」。
吳男出示2人曖昧對話及女網友照片，表示最近女友想買「愛的馬車」，他才匯款給女友去辦理。員警聽完仍耐心說明，列舉近年有關「假交友」的詐騙案例，並利用警政資訊系統查詢，確認女網友的電話號碼已被通報警示，代表已有多人受害，吳男才驚覺自己追愛不成，還上當受騙，差點將辛苦積蓄白白送給詐騙集團。
警方呼籲，民眾勿依不明來電的指示操作匯款，來電號碼前有「+」號的電話切勿接通，若有可疑電話，一定要撥打165或110專線查證，避免落入詐騙集團圈套。
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