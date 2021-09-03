安全帽放行車紀錄器違法？ 北市：認定有疑慮暫緩取締
安全帽增設行車紀錄器是否違規，引發民眾熱議。交通部依據經濟部標準局的意見，回文給警政署「不能超出安全帽表面5mm」，意即「超過5mm就是違法」，但外界多認為此規定不合理，大嘆5mm以內的記錄器要去哪找？更諷「高官是不是都沒騎機車」。
北市議員李明賢日前書面質詢北市府是否有相關執法依據，北市府8月30日回函，警政署已行文各警機關暫緩執法，表示要等到判斷標準、法條更清楚之後再執法，避免爭議。
一切的來由，是今年4月8日警政署主動行文交通部，詢問「民眾自行改裝安全帽帽殼，是否符合規定」，而交通部8月16回函，行車紀錄器不得超出安全帽表面5mm，若經認定後屬變更帽體，警察可依道交條例第31條第6項舉發。
此文一出，引發民眾熱議，不解警察為何主動行文刁難二輪騎士？稱「5mm以內的紀錄器市面上根本買不到」，質疑花錢增設行車紀錄器保護自己，竟還要被罰錢？
標準局事後指出，「超過安全帽5mm的行車記錄器，若受到衝擊時可容易脫開之裝備，則不在此限」，意即「非固定式即符合標準」。
增設行車紀錄器是否違規，依據不太讓人信服，北市警察局證實，目前已通報各單位暫緩取締，要等到中央法令釐清後再來辦理。
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