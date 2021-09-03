妙齡女坐輪椅登門問保障 中市警1小時搞定外縣市車禍

20多歲蔡女今年3月在新竹發生車禍，造成腿部受傷、行動不便，本周二急忙推輪椅到台中市警局交大申請交通事故資料，員警主動將資料拿到門口，並提醒6個月刑事追訴期將至，蔡女了解相關權益後，立即向新竹地檢署提傷害罪告訴，保障自身權益。昨天蔡女更致電感謝台中警方主動協助，讓她能安心養傷。

本周二，20多歲的蔡女坐著輪椅到台中市警察局交通警察大隊申請交通事故資料，聯合服務中心交通助理員林冠含見蔡女行動不便，主動上前遞交申請資料；林細心發現，車禍事故是今年3月於新竹發生，蔡女尚未跟對方調解、提告，提醒她6個月刑事追訴期將屆滿，要留意自身權益。

整個申請過程不到1小時，蔡女感謝林員提醒她相關權益，昨天(2日)特地致電給聯合服務中心道謝，並說她已向新竹地檢署提起傷害告訴，希望對方重視這起車禍後續賠償問題，她也終於能安心養傷。

台中市警局交大指出，依據警政署律定，全國A1(車禍死亡案件)、A2(車禍受傷案件)事故，民眾可於鄰近縣市，進行跨縣市申請交通事故資料(現場圖、現場相片及肇事初步分析研判表)，但A3(車禍財損案件)則須在事故發生縣市所在地申請。