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高市議員黃捷打高端疫苗...接獲兩封恐嚇信 內容多謾罵字眼
高雄市無黨籍市議員黃捷日前施打高端疫苗，昨天竟然收到兩封涉嫌恐嚇的書信，其中一封自稱「新化荒唐偉」的人責怪黃捷太得意忘形....，另一封則謾罵黃捷「不要臉」、「蠢母豬」等文字。黃婕今天下午將出面說明。鳳山警分局表示，尚未接獲相關報案，將會進行了解。
高市議員黃捷上月23日在大東文化藝術中心接受高端疫苗注射，施打完後在臉書PO照片，並形容環境舒適、感覺很幸福。
施打疫苗後，黃捷服務處陸續接獲兩封信，其中一封是署名「新化荒唐偉」，內容文義不通，提及多項法條與法規，還有台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、經發局長廖泰翔等人名，以及「我美濃我客家我驕傲」等文字。
另封信字跡潦草，內容提及高端、莫德納疫苗，還有不少不堪入目的謾罵字眼。黃婕今天下午3點將在高雄市議員公開說明。
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