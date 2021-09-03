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影／亡夫生前送的寶石項鍊弄丟了 女警半小時助嬤找回

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投市80歲林姓阿嬤丈夫過世，生前送她價值20萬元黃寶石項鍊，阿嬤經常配戴睹物思人，但最近項鍊卻遺失，阿嬤找了十幾天都找不到，懷疑被偷相當難過。女警劉俐均從阿嬤的日常生活作息展開搜索，在廁所旁櫃子上找回遺失寶石項鍊，讓阿嬤喜出望外直說「就是這條」。

林姓阿嬤住在中興新村，和丈夫感情深厚，20年前丈夫買了這條黃寶石項鍊作為結婚紀念禮物，丈夫過世後，阿嬤把黃寶石項鍊當成感情依靠，經常拿著寶石項鍊睹物思人，外出時也會珍重戴上這條項鍊，感覺就像丈夫陪在身旁，回家後再將項鍊收好。

十多天前，阿嬤有事外出，想要拿出黃寶石項鍊配戴，卻發現項鍊消失了。她原猜測是不小心放錯地方，因此每天都在家中尋找，但翻遍全家箱櫃，還是找不到項鍊。她擔心項鍊被宵小偷走再也找不回，相當難過，只好到中興警分局光明派出所報案。

女警劉俐均得知這條項鍊對阿嬤有特別意義，熱心尋找並勘查現場。她看到阿嬤家中擺滿許多紀念品，幾乎都是阿嬤數十年來和丈夫出遊買回，而寶石項鍊是丈夫送的結婚紀念禮物，阿嬤格外重視。

劉俐均觀察阿嬤家中，除了項鍊外並沒有其他珠寶、現金遺失，研判竊賊入侵的可能性不高，可能是阿嬤年紀大，將項鍊遺失在家中角落。

劉俐均將阿嬤家中依客廳、臥室、廚房等分成幾個區塊，展開地毯式搜索，同時拿出錄影以免有遺漏，找了半小時後，在廁所旁通道的小櫃子中發現有金屬反射光線，走進一看，果然是一條鑲嵌黃寶石的項鍊，她將項鍊拿出，阿嬤開心的說「就是這條」，項鍊失而復得，阿嬤終於放下心中的大石頭，劉俐均心細眼明，也被同事暱稱她是「尋寶高手」。

中興警分局女警劉俐均心細眼明，半小時就找回遺失的寶石項鍊，被同事稱為尋寶高手。圖／中興警分局提供
中興警分局女警劉俐均心細眼明，半小時就找回遺失的寶石項鍊，被同事稱為尋寶高手。圖／中興警分局提供
林姓阿嬤找回遺失的寶石項鍊，喜出望外。圖／中興警分局提供
林姓阿嬤找回遺失的寶石項鍊，喜出望外。圖／中興警分局提供

阿嬤 結婚

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