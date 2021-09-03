影／還好沒砸到人...基隆成功市場停車場鋼梁掉毀3車

基隆市成功一路成功市場的停車場，昨天下午車場出入口閘門鋼梁掉落，砸到下方3輛車，並違成出入口受阻，員警獲報到場，與現在停車的多位民眾，警民合力，一起將鋼梁搬離後恢復停車場通行順暢。民眾直呼「好險」，幸好沒有被砸到。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所昨天下午4點多接獲報案，成功市場停車場出入口閘門鋼梁掉落，卡在小貨車的車體上方無法動彈形成障礙，導致停車場車道嚴重阻塞，另波及2輛自小客車，都有受損的情況。

忠二路所長張畯盛說，警員郭豐銘、黃瀚緯見狀，鋼梁非常重，立即協請在旁的數位民眾，大家一起合力將鋼梁搬離後恢復停車場內通行，所幸現場無人因此傷亡。現場民眾看到直呼「好險」，幸好沒有被砸到。

鋼梁為何會突然掉落，是被車子勾到掉下，還是有其因素，以及車損如何賠償，由停車場的管理單位了解處理並與車主協調。