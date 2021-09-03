台中4歲童夜鬧超商！暖警抱童變身超級奶爸解危機

台中市警局太平分局頭汴派出所所長黃思融今天說，他與警員王俊民前晚巡簽超商，發現一名4歲男童光著腳Y子，獨自逗留超商內，拿起巧克力、麵包就吃，被發現哭鬧不止，2人化身「超級奶爸」，抱著男童挨家挨戶詢問，找到男童的家，就讀國中的姊姊從睡夢中驚醒出來應門表示，母親外出去買東西，由她照顧弟弟，結果自己不小心睡著了，才釀成這場驚魂記。

警方隨後通知男童母親，先帶姊弟倆回警局暫時安置，男童的媽媽隨後趕到派出所帶回。男童媽媽表示，非常感謝警方熱心協助，並表示不知道只是出去一下就釀成這事件，除向店家賠償損失外，也允諾爾後不敢在這樣子了。

黃思融說，前晚間8時，他和警員王俊民執行超商安全維護巡邏勤務巡經一家超商，入內時超商店員表示，店內有一小男童獨自一個人進入，就隨意拿起店內麵包、巧克力吃了起來，又將店內商品丟了滿地，店員發現後，男童坐在地上哭鬧，真是一籌莫展。