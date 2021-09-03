太平山見晴懷古步道拍照 遊客不慎跌落鐵軌受傷

女遊客拍照失足跌落鐵軌邊坡。圖/記者林佳彣翻攝 CNN評選全世界最美小路之一的太平山森林遊樂園區見晴懷古步道，今天早上約8點半發生婦人健行不慎跌落鐵軌邊坡意外，太平山派出所、太平山莊獲報前往救援，並由救護人員協助送醫。

基隆一家四口今早出發到太平山森林遊樂區出遊，正當在見晴懷古步道500公尺處休息拍美照時，54歲賀姓婦人不小心滑落鐵軌邊坡，約有2米高，家人緊急打119報案求助。

賀婦滑落山谷約20公尺，頭部撕裂傷、多處擦挫傷，在家屬攙扶下自行爬起、返回步道。太平山所副所長陳文良和太平山莊人員獲報到場，協助清洗傷口、包紮止血，並護送交接予救護人員。