聽新聞
test
0:00 / 0:00
太平山見晴懷古步道拍照 遊客不慎跌落鐵軌受傷
CNN評選全世界最美小路之一的太平山森林遊樂園區見晴懷古步道，今天早上約8點半發生婦人健行不慎跌落鐵軌邊坡意外，太平山派出所、太平山莊獲報前往救援，並由救護人員協助送醫。
基隆一家四口今早出發到太平山森林遊樂區出遊，正當在見晴懷古步道500公尺處休息拍美照時，54歲賀姓婦人不小心滑落鐵軌邊坡，約有2米高，家人緊急打119報案求助。
賀婦滑落山谷約20公尺，頭部撕裂傷、多處擦挫傷，在家屬攙扶下自行爬起、返回步道。太平山所副所長陳文良和太平山莊人員獲報到場，協助清洗傷口、包紮止血，並護送交接予救護人員。
消防局派遣分隊人車前往，在宜專一線14.5K白嶺巨木接駁賀婦，其額頭5公分撕裂傷、意識清楚，能自行上車後，由救護人員載往就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言