快訊

日本宣布第四度援台AZ！ 盼在地日本人能施打疫苗

iPhone 13 Pro系列256GB規格「被消失」？價差驚人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太平山見晴懷古步道拍照 遊客不慎跌落鐵軌受傷

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

女遊客拍照失足跌落鐵軌邊坡。圖/記者林佳彣翻攝
女遊客拍照失足跌落鐵軌邊坡。圖/記者林佳彣翻攝
CNN評選全世界最美小路之一的太平山森林遊樂園區見晴懷古步道，今天早上約8點半發生婦人健行不慎跌落鐵軌邊坡意外，太平山派出所、太平山莊獲報前往救援，並由救護人員協助送醫。

基隆一家四口今早出發到太平山森林遊樂區出遊，正當在見晴懷古步道500公尺處休息拍美照時，54歲賀姓婦人不小心滑落鐵軌邊坡，約有2米高，家人緊急打119報案求助。

賀婦滑落山谷約20公尺，頭部撕裂傷、多處擦挫傷，在家屬攙扶下自行爬起、返回步道。太平山所副所長陳文良和太平山莊人員獲報到場，協助清洗傷口、包紮止血，並護送交接予救護人員。

消防局派遣分隊人車前往，在宜專一線14.5K白嶺巨木接駁賀婦，其額頭5公分撕裂傷、意識清楚，能自行上車後，由救護人員載往就醫。

一名女遊客在見晴懷古步道健行拍照，不慎跌落鐵軌邊坡。圖/記者林佳彣翻攝
一名女遊客在見晴懷古步道健行拍照，不慎跌落鐵軌邊坡。圖/記者林佳彣翻攝
女遊客健行跌傷，警方獲報前往護送下山，交由救護人員送醫救治。圖/記者林佳彣翻攝
女遊客健行跌傷，警方獲報前往護送下山，交由救護人員送醫救治。圖/記者林佳彣翻攝
一名女遊客在見晴懷古步道健行拍照，不慎跌落鐵軌邊坡。圖/記者林佳彣翻攝
一名女遊客在見晴懷古步道健行拍照，不慎跌落鐵軌邊坡。圖/記者林佳彣翻攝

太平山 森林遊樂區

延伸閱讀

影／嘉縣太保大車與小貨車追撞翻落稻田 一重傷一命危

阿公瘋買5億大樂透熱昏 醒來看到不是財神是警察

桃園女士官半夜急產 救護車到場...女嬰已經生出來了

板橋42歲女性接種高端後突無呼吸 急救後恢復意識

相關新聞

Netflix共享方案成詐騙手法！假揪團真騙財 逾百人受害

疫情期間，民眾大幅減少戶外活動在家防疫，觀看影音平台人數遽增，吳姓男子認有機可趁，自今年初，以假帳號在臉書進行團購詐騙，...

一天兩起！中和汽車拒盤查 警開5槍嫌棄車逃逸追緝中

新北市昨天凌晨才發生吸膠男子偷車從板橋逃至中和，涉嫌拒捕並衝撞警用機車，警方連開15槍當場逮捕，昨天深夜中和再傳槍響，警...

聖結石親眼目睹墜樓案 做完筆錄仍心有餘悸

YouTuber聖結石今（3日）凌晨在臉書透露，他在西門町散步時看見有人墜樓，他們第一時間幫忙報警，被列為死亡案的第一時間目擊證人，因此前往警局做筆錄。驚嚇之餘，他也坦言「需要壓壓驚」。

台東忠烈祠秋祭 帥氣女憲兵英挺站崗超吸睛

台東縣忠烈祠今舉行秋祭大典，不過，擔任會場站崗哨勤的憲兵，卻引人矚目，原來2名英挺的憲兵，是不折不扣的女兵，與男憲兵一樣...

太平山見晴懷古步道拍照 遊客不慎跌落鐵軌受傷

CNN評選全世界最美小路之一的太平山森林遊樂園區見晴懷古步道，今天早上約8點半發生婦人健行不慎跌落鐵軌邊坡意外，太平山派...

疑因3萬債款 男持龍炮射一補習班3小時後被逮

29歲林男疑因債務糾紛，今天凌晨0時許與朋友蔡男跑到新北市新莊區中榮街一間文理補習班施放兩枚爆竹，所幸未釀火災，亦未造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。