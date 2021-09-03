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疑因3萬債款 男持龍炮射一補習班3小時後被逮
29歲林男疑因債務糾紛，今天凌晨0時許與朋友蔡男跑到新北市新莊區中榮街一間文理補習班施放兩枚爆竹，所幸未釀火災，亦未造成人員傷亡。警方獲報後調閱監視畫面鎖定兩人涉案，3小時後將人帶回，犯案林男供稱要找住在補習班樓上「阿裕」討債，詢後依社會秩序維護法函送。
林男供稱，他前陣子借了一名住在中榮街附近、綽號「阿裕」的男子3萬元，雙方原本約好兩月後還款，「阿裕」卻遲遲未還，更對他避而不見。
今天凌晨林男找來蔡男駕駛租賃車，一同帶著俗稱「龍炮」的鞭炮，跑到中榮街附近，因林男只知「阿裕」住在補習班附近，不知確切住址，他便下車點燃兩枚龍炮後丟向文理補習班，驚醒附近住戶，補習班高姓負責人到案堅稱，未曾與人結仇，對於被放鞭炮也一頭霧水。
警、消到場，發現鞭炮未釀成火警，亦未造成人員傷亡，調閱監視畫面鎖定車牌被遮擋的租賃車，順利攔查開車蔡男，並在附近已下車步行的林男，兩人均坦承犯行，詢後依社維法函送。
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