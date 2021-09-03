影／台中2機車追撞波及女學生 男學生「騎士精神」相助

台中市太平區太平路昨天傍晚發生二輛機車追撞，波及騎單車的范姓女學生，後方一名騎單車的男學生發現後，機警的把單車停靠在路旁後，再跑過去查探、幫忙，一旁的攤販們，還有路過民眾也趨前熱心協助，有的協助疏導交通、有的拿椅子警示，被路過熱心民眾拍下PO網，其中男學生見義勇為還能保護自己，獲網友按讚。台中市警方說，二名機車騎士和女學生送醫後，僅輕微擦挫傷，所幸均無大礙。

警方調閱路口監視器發現，昨天傍晚5時14分，29歲陳姓男子騎車行經太平區太平路102號前，追撞前方由49歲蔡姓機車騎士，雙雙倒地，其中蔡姓機車騎士連人帶車倒地後還倒波右側由15歲范姓女學生騎乘腳踏車，3人送醫後無大礙，酒測均無酒精反應。