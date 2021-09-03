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身心障礙婦人走失卻拒上陌生車 警方靠這招找到家人

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市58歲蔡姓婦人領有身心障礙手冊，昨晨在南區住處附近走失，家人遍尋不著，上臉書社群協尋，深夜她出現在安平區知名牛肉湯店附近，店家發現其神色有異報警，安平派出所員警到場，她對員警詢問答非所問，想先帶回所內安置，也因陌生車輛堅持不肯上車，還好值班員警想到網路巡邏有民眾張貼協尋啟事，經比對後查出婦人身分，家屬經通知到場喜極而泣。

台南市警四分局安平派出所昨天深夜11時接獲民眾報案，安平路段有一位老婦在周圍店家前面左顧右盼，因該處是當地熱門景點，遊客來來往往相當熱鬧，然而，婦人身穿粉紅色上衣、咖啡色長褲，衣著不似一般遊客且身邊也沒有親友在旁陪同，店家發覺有異，報警處理。

安平派出所警員蔡汶萍，葉瑋沅趕往處理，幾經詢問婦人身分、住址及家人情況等等，婦人都答非所問、不知所云，在無計可施之下，便通報線上警力，協助將她先帶回派出所安置，再透過其他方式尋找家人。

未料，婦人面對陌生車輛完全不肯上車，無論警方怎麼勸說，甚至換了警用機車或派遣其他車型接送，她均不為所動，堅持在現場等候家人出現。

此時所內值班員警黃采玲想到在網路巡邏時有發現民眾在臉書社群「台南人大小事」張貼協尋啟事，幾經比對發現婦人就是協尋的對象，除在現場安撫婦人避免再次走失外，另通知家屬前往現場指認。

家屬表示，婦人雖然有身心障礙，但對於陌生人還是相當有防備心，不是自家的車子並不會輕易上車；家屬到場確認其身分後喜極而泣，再三感謝警方的協尋，找到回家的路。

蔡姓婦人防備心甚強，堅持不上陌生車輛，警方在現場安撫婦人避免再次走失外，另靠網路巡邏找到家人，通知家屬前往現場指認。記者邵心杰／翻攝
蔡姓婦人防備心甚強，堅持不上陌生車輛，警方在現場安撫婦人避免再次走失外，另靠網路巡邏找到家人，通知家屬前往現場指認。記者邵心杰／翻攝
蔡姓婦人面對陌生車輛完全不肯上車，無論警方怎麼勸說，甚至換了警用機車或派遣其他車型接送，她均不為所動，堅持在現場等候家人出現。記者邵心杰／翻攝
蔡姓婦人面對陌生車輛完全不肯上車，無論警方怎麼勸說，甚至換了警用機車或派遣其他車型接送，她均不為所動，堅持在現場等候家人出現。記者邵心杰／翻攝

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