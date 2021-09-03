Netflix共享方案成詐騙手法！假揪團真騙財 逾百人受害

吳姓男子看準疫情民眾宅在家追劇，用假帳號在網路平台揪團詐騙，民眾繳費後卻無法再觀看。記者吳淑玲／翻攝 疫情期間，民眾大幅減少戶外活動在家防疫，觀看影音平台人數遽增，吳姓男子認有機可趁，自今年初，以假帳號在臉書進行團購詐騙，台南市刑事警察大隊與永康分局組成專案小組，在165反詐騙諮詢平台進行清查，發現多名被害人表示在社群網路社團團購Netflix影音平台家庭方案遭到詐騙，持拘票循線查獲吳姓犯嫌今天依詐欺罪嫌送辦，警方表示，吳男利用詐術賺取對方的金錢，經查至少有100多人受害，但只有30人報案，也呼籲民眾出面指認。

經調查，40歲吳姓男子（40歲，宜蘭人）在Dcard、Ptt社群軟體申請多個假帳號，並發文「團購Netflix影音平台家庭方案一年份，1個人新台幣1170元」吸引被害人團購。被害人不疑有他匯款至犯嫌帳戶，一開始可以登入影音平台帳號密碼，未料1至2個月就無法登入觀看，被害人才警覺遭詐騙而報案。

據指出，吳嫌詐欺手法是誘騙民眾匯款到他提供的帳戶，並提供可觀看的帳號密碼取得民眾信任，之後招募大量買家合購影音平台方案，將被害人所匯的贓款提出佔為己有，就不再幫影音平台帳號繳費，導致受騙民眾無法觀看，目前已報案被害人數達30人以上，得手新台幣3萬5184元，清查涉案帳戶發現尚有幾百筆1170元的匯款，研判也為欲團購影音平台年約的被害人所匯，非法詐騙所得約30萬餘元，被害人高達幾百人。

吳嫌一度走避到墾丁、花蓮、宜蘭一帶躲避警方查緝，台南市刑大與永康分局共組專案小組，並報請台南地檢署廉股謝旻霓檢察官指揮偵辦。經長期偵蒐，見時機成熟， 上月31日到吳男在宜蘭縣租屋處執行拘提搜索，當場緝獲吳嫌並查扣犯手機1支及電腦手機電磁資料等作案用證物，警詢後解送台南地方檢察署擴大偵辦。