聖結石親眼目睹墜樓案 做完筆錄仍心有餘悸
YouTuber聖結石今（3日）凌晨在臉書透露，他在西門町散步時看見有人墜樓，他們第一時間幫忙報警，被列為死亡案的第一時間目擊證人，因此前往警局做筆錄。驚嚇之餘，他也坦言「需要壓壓驚」。
今日凌晨聖結石在臉書發文表示「我傻眼，在西門街頭散步親眼看到有人跳樓，現在在警察局做筆錄。」並且PO出一張西門町派出所的照片，告訴粉絲們當下的狀況。
之後在IG上，他也提到這件自殺案經過。聖結石表示，當時跟朋友在西門町「親眼看見有人跳樓」，因為他們第一時間幫忙報警，是這起死亡案的第一時間目擊證人，所以協助警方做筆錄。由於意外來的太突然，他表示「我可能要一點酒精壓壓驚」。
看到他的臉書貼文後，不少網友十分擔心，立刻問他「你還好嗎，如果心裡不舒服還是要去拜拜，怕會留下一些陰影」、「找個時間去廟裡面拜拜，可以讓心理好過些」、「場面感覺超可怕」，還有路人指出「我剛剛下樓就是看到覺得奇怪，封路了，都不讓去看，好可怕」。
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