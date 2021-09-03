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一天兩起！中和汽車拒盤查 警開5槍嫌棄車逃逸追緝中

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市昨天凌晨才發生吸膠男子偷車從板橋逃至中和，涉嫌拒捕並衝撞警用機車，警方連開15槍當場逮捕，昨天深夜中和再傳槍響，警方欲攔查一輛形蹤可疑的紅色汽車，該車拒檢並涉嫌倒車衝撞警用機車，員警開5槍打爆汽車右前輪，該車駕駛仍強行加速逃逸，隨後將車棄置在板橋區後逃逸無蹤，警方已漏夜調閱沿路監視器全力追緝中。

昨晚11時許，中和警分局安平派出所巡邏員警黃登國、許弘育二人，在中和區安平路19巷口發現一輛未熄火紅色汽車停靠路邊，行跡十分可疑，員警將警用機車停在該車後方欲上前盤查，並要求駕駛熄火下車，該車駕駛見員警靠近，假意配合卻隨即倒車撞倒兩輛警用機車，許員見狀連忙跳開閃避，並掏槍朝該輛紅色汽車連開5槍。

員警開槍不僅擊中紅色汽車右後車廂，連右前輪也被打爆，但該車仍強行加速往板橋方向逃跑，安平所員警立即以無線通報分局勤務指揮中心中，呼叫線上巡邏警網協助攔截圍捕，警方最後在板橋區文化路一段270巷3弄發現右前輪只剩輪框的紅色汽車，已被棄置在巷弄內，但車內已空無一人。

據了解，這起撞警車逃逸事值並無受傷，警用車輛則是前車頭及左側車身等多處擦痕。警方已依車號查出該車登記在李姓男子（40歲）名下，且為毒品列管人口，不排除李男正是駕車衝撞員警的涉嫌人，已漏夜調閱沿路監視器全力追緝中。

新北市中和警方昨晚欲攔查一輛形蹤可疑的紅色汽車，因拒檢且涉嫌倒車衝撞警用機車，員警開5槍打爆汽車右前輪，仍被加速逃逸，將車棄置在板橋區後逃逸無蹤，警方拉封鎖線漏夜採證。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方昨晚欲攔查一輛形蹤可疑的紅色汽車，因拒檢且涉嫌倒車衝撞警用機車，員警開5槍打爆汽車右前輪，仍被加速逃逸，將車棄置在板橋區後逃逸無蹤，警方拉封鎖線漏夜採證。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方昨晚欲攔查一輛形蹤可疑的紅色汽車，因拒檢且涉嫌倒車衝撞警用機車，員警開5槍打爆汽車右前輪，仍被加速逃逸，將車棄置在板橋區後逃逸無蹤，警方已漏夜調閱沿路監視器全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方昨晚欲攔查一輛形蹤可疑的紅色汽車，因拒檢且涉嫌倒車衝撞警用機車，員警開5槍打爆汽車右前輪，仍被加速逃逸，將車棄置在板橋區後逃逸無蹤，警方已漏夜調閱沿路監視器全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方昨晚欲攔查一輛形蹤可疑的紅色汽車，因拒檢且涉嫌倒車衝撞警用機車，員警開5槍打爆汽車右前輪，仍被加速逃逸，將車棄置在板橋區後逃逸無蹤，警方拉封鎖線漏夜採證。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方昨晚欲攔查一輛形蹤可疑的紅色汽車，因拒檢且涉嫌倒車衝撞警用機車，員警開5槍打爆汽車右前輪，仍被加速逃逸，將車棄置在板橋區後逃逸無蹤，警方拉封鎖線漏夜採證。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方昨晚欲攔查一輛形蹤可疑的紅色汽車，因拒檢且涉嫌倒車衝撞警用機車，致機車外殻多處割傷。記者王長鼎／翻攝
新北市中和警方昨晚欲攔查一輛形蹤可疑的紅色汽車，因拒檢且涉嫌倒車衝撞警用機車，致機車外殻多處割傷。記者王長鼎／翻攝

監視器 車廂

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