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嬤稱帶孫女出遊卻6天音訊全無 家屬急報案協尋

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

80歲林姓婦人上月27日帶著8歲陳姓孫女出門後便失聯至今，家屬焦急報案協尋，警方調閱監視畫面，發現林婦帶著陳姓孫女出門後到了嘉義住三天，隨後又在30日搭客運前往桃園，目前仍在調閱監視畫面追蹤中。

據了解，林婦疑似是前陣子與家人因事起小口角，才會突然帶著孫女離家出走，手機還沒帶。由於兩人已失蹤6天，家屬聯絡不上心急如焚，在地方社團貼文，希望有看到兩人的民眾可以聯繫。

警方調查，林婦上月27日沒帶手機便牽著孫女出門，向家人表示要到嘉義阿里山，接著搭車南下後在嘉義待了三天，隨後又在上月30日搭車返回桃園地區。

陳母見林婦和女兒一直聯絡不上，上月30日報警協尋，並於1日下午前往林口警分局報案，向林婦提吿略誘，警方目前仍在桃園地區調閱監視畫面，確定兩人下車後的行蹤。

林婦家屬心急如焚，盼有看到兩人的民眾可以通知。圖／翻攝自臉書社團「林口大家庭」
林婦家屬心急如焚，盼有看到兩人的民眾可以通知。圖／翻攝自臉書社團「林口大家庭」

桃園 嘉義 阿里山

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