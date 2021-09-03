嬤稱帶孫女出遊卻6天音訊全無 家屬急報案協尋

80歲林姓婦人上月27日帶著8歲陳姓孫女出門後便失聯至今，家屬焦急報案協尋，警方調閱監視畫面，發現林婦帶著陳姓孫女出門後到了嘉義住三天，隨後又在30日搭客運前往桃園，目前仍在調閱監視畫面追蹤中。

據了解，林婦疑似是前陣子與家人因事起小口角，才會突然帶著孫女離家出走，手機還沒帶。由於兩人已失蹤6天，家屬聯絡不上心急如焚，在地方社團貼文，希望有看到兩人的民眾可以聯繫。

警方調查，林婦上月27日沒帶手機便牽著孫女出門，向家人表示要到嘉義阿里山，接著搭車南下後在嘉義待了三天，隨後又在上月30日搭車返回桃園地區。