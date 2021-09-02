老農婦被撞彈飛重摔 急巡田先離開反被控肇逃
雲林虎尾鎮一名婦人昨天騎機車路經虎尾科技大學附近防汛道，沒注意對向來車直接左轉，被一名騎機車的大學生在路口撞倒，兩人只受輕傷，婦人認為沒事就急著離去，大學生好心追著婦人喊著要幫她送醫，沒想到警察來時，婦人已逕自騎機車走了，最後竟吃上肇逃官司，今天傳喚到案，她自認很冤枉，警方呼籲發生意外最好不要任意離開現場。
「我沒怎樣，人沒事就好！」被大學生撞倒的婦人，以為人沒事就好就直接騎走，萬沒想到竟涉及肇逃，警方調閱監視器，發現她未遵守轉彎規定，左轉時只往後看，沒車就轉，才被前方直行機車撞個正著。
婦人只戴斗笠騎車，轉彎沒注意來車，對向女大學生看到婦人突然轉彎有緊急煞車，卻閃避不及。婦人被撞彈飛摔地，還擺著騎車姿勢，路人以為她可能嚇壞了，一時沒反應過來。
這名女大學生見婦人重摔，趕緊跑過去詢問婦人有沒有受傷。婦人轉個身也站來起來說「沒要緊啦！」。她還彎腰把機車扶起，並起身撿拾散落在地面的東西。
熱心查看的路人幫忙報案，但婦人連連向路人說不用、不用，人沒事就好。結果還沒等到警察來，婦人就離開。虎尾分局交通組表示，車禍涉及刑責，老婦覺得沒事逕自離開，可能是不了解法律的無心之過，但還是涉及肇事逃逸。
警方今天循線找到69歲李姓婦人，她無奈說，撞車後她看自己沒事，對方也沒受什麼傷，臨時想起田裡的水沒關，急著要巡田水才離開。沒想到這樣也算肇逃。
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