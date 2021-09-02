混淆警方耳目跨縣市領錢 詐騙集團栽在娃娃機店

詐騙集團為逃避警方緝捕，教戰守則一招，混淆警方耳目，跨縣市作案，分散警方注意力，今天一組詐騙車手，跨縣市來到雲林領取詐騙款項，結果還是栽在警方手裡，幾位車子搖頭大嘆，警方道高一尺，他們認栽。

斗六分局及警察局刑警大隊接獲線報，有詐欺集團成員進入雲林準備提領包裹，地點是在斗六市圓環一帶，警方今天動員到斗六圓環附近埋伏，有人假扮路人，有人假扮小攤，看不出圓環全是警察。

下午，發現周嫌等7人在火車站前出現，一個個往一家夾娃娃機店集結，警方不打草驚蛇，也假裝客人進入娃娃機店，一邊夾娃娃一邊監探，待七人全數到齊，一聲令下，大舉衝進店內抓人。

除壓制七人並起出作案用提款卡1張、查扣手機9支、筆記型電腦1台、讀卡機1台、提款卡1張、贓款21600元等證物。

周嫌等7人供稱，為逃避警方緝捕，他們採分工分路方式，分批從台中市搭乘計程車到斗六市，成員包含有取簿手、電腦手、車手頭、領款車手、收水手等分工相當精細，沒想到在提款前，即遭警方一舉查獲。