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混淆警方耳目跨縣市領錢 詐騙集團栽在娃娃機店

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

詐騙集團為逃避警方緝捕，教戰守則一招，混淆警方耳目，跨縣市作案，分散警方注意力，今天一組詐騙車手，跨縣市來到雲林領取詐騙款項，結果還是栽在警方手裡，幾位車子搖頭大嘆，警方道高一尺，他們認栽。

斗六分局及警察局刑警大隊接獲線報，有詐欺集團成員進入雲林準備提領包裹，地點是在斗六市圓環一帶，警方今天動員到斗六圓環附近埋伏，有人假扮路人，有人假扮小攤，看不出圓環全是警察。

下午，發現周嫌等7人在火車站前出現，一個個往一家夾娃娃機店集結，警方不打草驚蛇，也假裝客人進入娃娃機店，一邊夾娃娃一邊監探，待七人全數到齊，一聲令下，大舉衝進店內抓人。

除壓制七人並起出作案用提款卡1張、查扣手機9支、筆記型電腦1台、讀卡機1台、提款卡1張、贓款21600元等證物。

周嫌等7人供稱，為逃避警方緝捕，他們採分工分路方式，分批從台中市搭乘計程車到斗六市，成員包含有取簿手、電腦手、車手頭、領款車手、收水手等分工相當精細，沒想到在提款前，即遭警方一舉查獲。

警方除將七人依詐欺罪移送法辦並呼籲民眾勿因貪圖小利而擔任詐欺集團車手或販賣銀行帳戶等，如遭查獲都將面臨刑事處分及民事求償，最近假投資、假求職、假網購等詐騙增加，對不明網路交友、匡稱投資獲利或販售便宜物品，均可能是詐欺集團所為，要特別注意，有疑問請撥打165反詐騙專線，或至派出所諮詢，防止詐騙。

想逃避警方耳目從台中來雲林犯案，詐騙集團被警方一舉成擒並起出多項作案工具。記者蔡維斌／翻攝
想逃避警方耳目從台中來雲林犯案，詐騙集團被警方一舉成擒並起出多項作案工具。記者蔡維斌／翻攝
來自台中的詐騙集團在斗六一家娃娃機店集結，被警方一舉查獲。記者蔡維斌／翻攝
來自台中的詐騙集團在斗六一家娃娃機店集結，被警方一舉查獲。記者蔡維斌／翻攝
來自台中的詐騙集團在斗六一家娃娃機店集結，被警方一舉查獲。記者蔡維斌／翻攝
來自台中的詐騙集團在斗六一家娃娃機店集結，被警方一舉查獲。記者蔡維斌／翻攝
想逃避警方耳目從台中來雲林犯案，詐騙集團被警方一舉成擒。記者蔡維斌／翻攝
想逃避警方耳目從台中來雲林犯案，詐騙集團被警方一舉成擒。記者蔡維斌／翻攝

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