北市2警疑涉違法風紀案 市警局依法送辦

台北市警察局今天表示，有員警涉違法情事，經查南港分局交通分隊林姓員警涉替熟人製造不實事故筆錄及查個資、內湖分局偵查隊胡姓偵查佐涉索取嫌犯金錢，依法移送檢方偵辦。

北市警局發布新聞資料指出，南港及內湖警分局近期接獲員警涉及違法情資，組專案小組展開蒐證調查，並報請士林地檢署指揮偵辦。

北市警局表示，南港警分局交通分隊林姓警員1月間偵辦交通事故保險理賠詐欺案，疑協助熟識當事人製作不實事故紀錄及查詢個資，進而申請保險理賠金，林姓員警涉偽造文書等罪嫌，調查後送檢方偵辦。

北市警局指出，內湖警分局偵查隊胡姓偵查佐去年7月間查獲林姓嫌犯涉毒品案，依法送辦，林姓嫌犯卻指稱被移送後曾主動聯繫胡姓員警，且提供金錢請求協助後續訴訟，但仍遭逮捕，並指控胡姓員警涉詐欺罪嫌。

胡姓員警否認林姓犯嫌指控，北市警局督察室依法將胡姓員警函送士林地檢署偵辦。

北市警局表示，將持續要求各級主管勤教，若發現員警違法犯紀，會主動查處、依法從嚴究辦，秉持不掩飾、不庇縱、不護短態度，展現決心維護警譽。