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室友傳不雅性騷擾簡訊 離婚女烙親友圍毆致死遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

離婚女子林雅婷不滿相處多年的吳姓男室友傳不雅簡訊騷擾她，找來一群親友狠狠地教訓致昏迷送醫急救，吳男事發6天後不治身亡。雖然林女辯稱沒有殺意，但台北地檢署不採信其辯詞，調查後今依殺人罪起訴林女等6人。

檢警調查，死者吳姓男子原來和林女、林女老公同住，林女後來離婚，老公搬家，房屋內只剩林女與吳男同住。今年4月6日，27歲的林雅婷致電19歲的弟弟林宜辰，說她遭到室友吳姓男子傳充滿性暗示的簡訊給她，讓她相當氣憤。

林男決定找一群友人到姊姊租屋處教訓吳男，一行人直接拿起鐵、鋁、木棒朝吳男身上毆打致昏迷。林女見到吳男躺在地上不動，立即撥打110，吳男被送往台北慈濟醫院急救6天後，因為顱骨骨折併嚴重的顱內出血，於4月12日宣告不治。

救護車及警察到場時，林女向警方誆稱，因不滿吳男傳送不雅簡訊要吳男搬家，吳男突然抓狂不斷用頭撞牆壁而倒地不起、躺臥血泊中。吳男死亡後，林男在4月12日跑去新店分局雙成派出所投案，警方在4月13日陸續將林姓姊弟及李承恩、楊迪翔約談到案。

檢警調閱相關資料後，追出當時在場動手的范富凱、劉耀升，將兩人拘提到案並向法院聲押禁見獲准。林女向檢方坦承，吳男用手機傳訊息騷擾他，暗示要與她發生性關係，才決定請弟弟及友人出面理論，請對方搬家而已，但沒有要殺死對方的犯意。

離婚女子林雅婷不滿相處多年的吳姓男室友傳不雅簡訊騷擾她，找來一群親友狠狠地教訓致昏迷送醫急救，吳男事發6天後不治身亡。台北地檢署調查後，今依殺人罪起訴林女等6人。圖／本報資料照
離婚女子林雅婷不滿相處多年的吳姓男室友傳不雅簡訊騷擾她，找來一群親友狠狠地教訓致昏迷送醫急救，吳男事發6天後不治身亡。台北地檢署調查後，今依殺人罪起訴林女等6人。圖／本報資料照

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