安全帽行車記錄器新規上路！網路聲量一日暴增近萬則

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩週內「安全帽禁裝固定式行車記錄器」話題的網路聲量表現，帶您了解安全帽行車記錄器話題的網路聲量變化，以及網友的輿情看法。

在台灣，許多機車騎士都會選擇在安全帽上加裝行車記錄器，發生行車糾紛時才能保障自身權益，但近日交通部最新公文指出，為了避免發生意外時安全帽上的行車記錄器造成騎士頭部傷害，所以未來安全帽上加裝5mm以上行車記錄器者，將依法開單處置，消息一出，迅速引發各界熱議。

議員批交通部新規「不合時宜」 交通部證實未來將依法開罰

▲ 安全帽禁裝行車記錄器近兩週討論聲量 Social Lab社群實驗室 製圖

8月20日時，議員陳建銘於粉絲專頁公開交通部最新公文，內容包括未來將「禁止安全帽加裝5mm以上行車記錄器」，議員也在文中直批此規定「不合時宜」，網友陸續轉發貼文，話題開始發酵。而2天後交通部出面公開證實，因標檢局認為5毫米以上的行車記錄器會影響安全帽的防護功能，建議騎士將行車記錄器安裝在機車龍頭上，不合規定者未來警察可依法開罰，此聲明一出立刻引爆民眾熱議，討論量迎來了近萬則的高峰，許多網友認為「新規定也太擾民」，但也有民眾表示「安全第一吧」，對此反應兩極；而後續媒體持續報導此議題，且有立委公開發聲，認為新規「讓騎士無所適從」，話題持續有零星討論。

禁固定式行車記錄器網友看法迥異 是真正提高行車安全還是擾民？

對於安全帽禁裝行車記錄器一事網友看法參差，其中「支持」禁止安裝的網友認為，在安全帽上加工的確更容易嚴重受傷，就有網友提及車神舒馬克幾年前滑雪時，疑似因頭盔上配戴小型攝影機，導致跌倒時安全帽保護力下降而造成頭部損傷，因此認為「之前舒馬克出事時，是有人說這種裝在安全帽上的，有機率讓傷勢更重」；除此之外，也有人表示新規並非禁止安裝行車記錄器，而是希望能以綁或黏的方式安裝於安全帽上，甚至直接裝在機車龍頭，讓記錄器能在發生撞擊時自行脫落，降低對騎士的傷害，加上有許多國家禁止安全帽上使用螺絲釘或鉚釘，因此交通部立法禁止並無不妥，提到「本來就都不能超出太多以免妨礙安全」。

▲安全帽禁裝固定式行車記錄器兩派網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室 製圖

另一方面，也有不少民眾對此政策持保留看法，部分網友表示「違法理由能明確指出來嗎？」，認為並無實際數據可支持發生意外時，行車記錄器容易造成騎士受傷，禁止理由薄弱；同時也有人表示，行車記錄器是發生糾紛時最好的自保方法，但交通部規定的5毫米以下行車記錄器，市面上根本沒有符合的機型，如果要安裝常見機型，又不知道該裝在哪裡，無奈表示「現在開始困擾要裝哪裡，尤其常跑外務的機車使用會很勤，風險不小」。

因應新規上路，機車騎士還需多加注意相關法規規定，以免不小心觸法，但最重要的還是多加注意行車安全，以免發生意外！

議員批交通部新規「不合時宜」，交通部證實未來將依法開罰。 圖片來源/unsplash

觀看原文→ https://bit.ly/2WE5mbf

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》