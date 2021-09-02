影／嘉縣太保大車與小貨車追撞翻落稻田 一重傷一命危

嘉義縣太保市衛生所旁農路，中午12點10分，發生大貨車與小貨車追撞重大車禍，2車嚴重撞擊，翻落稻田，小貨車上60歲呂姓夫婦，妻子意識不清，消防局搶救送嘉義長庚，到院前已無生命跡象，丈夫腦出血氣胸，還在加護病房急救，大貨車駕駛脫困未受傷，車禍原因警方鑑定調查。

警方調查，中午1輛載山貓的大貨車，在太保衛生局旁農路，和1輛小貨車發生嚴重撞擊，2輛車全撞進稻田，車體嚴重毀損，小貨車60歲呂姓駕駛與妻子都受困，救護人員送醫救治，大貨車駕駛自行脫困未受傷。