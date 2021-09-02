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守護東興市場主婦行的安全 分局長會勘增設號誌

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

甫接任台中市第二警分局的分局長陳家銘為迅速掌握轄區狀況，針對治、交安著手瞭解，他發現「東興市場」是北區最大的傳統市場，不過相關的交通設施，還有改善空間，因此他昨天會同交通、建設局等局處，與里長、東興市場管委會到場會勘，會後建議在市場周邊道路，增設閃光號誌，並加強取締違停、逆向的交通違規勤務，確保市民通行安全。

台中市第二警分局表示，東興市場位處台中市北區市中心，屬於北區最大傳統市場，因南北貨齊全，幾乎天天湧入大量採買人潮，由於市場周邊道路如中清路、五權路及柳川東、西路、五義街等，都為北區重要道路，交通繁忙。

第二警分局指出，分局長陳家銘上任後，重視市場周邊用路人交通安全，多次前往觀察該處交通狀況，發現柳川東、西路沿線多處路口未設號誌且幹、支道標示不夠明確，民眾穿梭在市場採買經常疏忽主、幹道路權問題，險象環生，尤其專注採購的民眾只要稍不注意，就可能發生交通事故，造成危害。

陳家銘說，強化東興市場採買民眾行車安全，昨天邀集交通局、建設局、里長、東興市場管委會及市警局交通大隊等單位，前往市場周邊道路會勘。

他向與會單位建議，在柳川東、西路與文武街、五義街、五順街口及五常路口，增設閃光號誌，並在路面劃設讓路標線，讓民眾明確區分該路段幹、支道，並由警察機關加強取締該路段違停、逆向等重大交通違規，全力防制交通事故，確保民眾生命財產安全。

陳家銘呼籲，民眾行經路口時應減速禮讓行人，駕駛車輛應注意標誌及標線，遵守相關交通法規，共同創造安全的交通環境。

台中市第二警分局長陳家銘昨天與交通、建設等局處，前往東興市場會勘，並建議增設相關號誌、加強違規取締，以確保市民通行安全。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局長陳家銘昨天與交通、建設等局處，前往東興市場會勘，並建議增設相關號誌、加強違規取締，以確保市民通行安全。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局長陳家銘昨天與交通、建設等局處，前往東興市場會勘，並建議增設相關號誌、加強違規取締，以確保市民通行安全。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局長陳家銘昨天與交通、建設等局處，前往東興市場會勘，並建議增設相關號誌、加強違規取締，以確保市民通行安全。圖／第二警分局提供

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