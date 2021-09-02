影／新北偵查隊長違規釀重傷 網友質疑警「壓案」

新北市新莊警分局偵查隊長林子翔昨晚越轄到台中市辦案時，行經西區台灣大道時違規左轉，造成對向直行的游姓機車騎士閃避不及，直接撞上林的休旅車車身，游噴飛後摔到地上，導致顱內出血，經開刀後撿回一命，腦壓穩定，但有家屬在爆料公社質疑，想看警方跨轄辦案的公文，新北警分局卻不提供，質疑想將案子「壓下來」，台中市警局表示，有關此起車禍案件，一切依規定稟公處理，另外新莊警分局有向勤務中心通報越轄辦案，並非私下辦案無通知。

據查，昨天晚間8時許，新北市新莊警分局依規定在上午11時許通報台中市警局勤指中心越轄辦案，偵查隊長林子翔及同仁循線到台中市轄區查緝，但林駕駛休旅車沿西區台灣大道行駛，行經忠明路口，欲左轉忠明路，但林沒有等左轉燈亮起，就搶快左轉，導致當時對向沿台灣大道慢車道直行的游姓騎士（34歲）煞車不及，直接撞上林車的右側車身。

游姓騎士在發生碰撞後噴飛，頭部撞到地面，有顱內出血的狀況，經送醫開刀急救後，在今天凌晨4時許完成開刀手術，目前腦壓穩定，經台中市第一警分局交通分隊調查，游、林二人都無酒精濃度，初判是違反交通號誌才會釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

一名女網友今天自稱是游的小姨子，在臉書爆料公社指控，家屬要求值勤公文跟跨縣市通報的公文時，都未獲得正面回應，但新莊警分局都堅持是在執行公務，她質疑「一句執行公務，刑警就能知法犯法嗎」、「還是因為你們是刑警，所以想把車禍案件壓下來」。