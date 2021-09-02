台北犁記遭一頁式廣告冒名詐騙 警籲消費者小心
台北市警方今天表示，知名餅店台北犁記遭詐騙集團冒名，導致消費者受害，歹徒趁中秋節將屆，在網路以一頁式廣告誆詐民眾購買假禮盒，店家事後發現報警，呼籲消費者注意。
台北市警察局中山分局長安東路派出所長吳嘉葳指出，8月中旬接獲台北犁記報案，指稱有歹徒擷取官方網站產品畫面，誘騙民眾消費。
警方查出，詐騙集團趁中秋節將屆，透過網路發放一頁式廣告冒充店家，消費者一時未查證，匯款買商品，事後卻拿到非正牌店家的月餅禮盒。
中山警分局表示，一頁式廣告詐騙常提到「售價低於行情、無實體聯絡電話、免運、7天鑑賞期不滿意包退」等字詞，利用低廉價格誘使民眾購物，事後收到物品，才知上當受騙。
警方說，業者已在官方網站公布類似詐騙手法，呼籲消費者透過網頁或社群軟體購物時，應提高警覺，避免遭騙。
中山警分局指出，民眾透過網路或社群軟體消費購物，應慎選標示清楚、信譽良好的購物網站及實體店面，不要在不知名網頁或社群軟體交易，避免遭騙或求償無門，若遇詐騙可打110報案或洽詢165防詐騙專線。
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