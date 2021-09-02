高中同學口音突變大陸人 警識破詐騙保15萬元

高雄吳姓女子接獲不明人士偽裝成高中同學「來電」，對方先假意攀談，後誆稱經商失敗需錢應急，要求匯款15萬元；吳女信以為真下，趕到銀行匯款，被趕來勸阻的警方勸阻。

警方表示，吳女（50歲）昨天上午時，接獲不明女子來電，對方一開口就以熟識口氣與吳女攀談，讓吳誤以為是自己久未聯繫的高中同學「安妮」，對方也馬上改口是安妮。

當2人攀談一陣子，對方眼見取得吳女信任，就稱經商失敗需錢應急，要吳趕緊匯款15萬元到她戶頭，2天後就可以還款；這時，吳女心想30年未聯繫的老友開口借錢，一定是有困難，便心生憐憫趕緊到銀行匯款，但銀行行員察覺有異下，通報警方。

左營警分局舊城派出所警員到場後，聽完吳女敘述，便識破這手法為行之有年的「猜猜我是誰」，經過警方苦口婆心勸阻下，請吳女再次回想安妮可疑處，吳這才想起「他的口音很像中國人，以前說話應該不是這樣的」。