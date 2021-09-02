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高雄港貨櫃門鬆脫貨物散落一地 網友：還好沒掉海

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導

高雄港17號碼頭昨下午發生貨櫃的物品傾倒意外，有網友將影片放上爆料公社臉書粉絲團說：貨運吐了。高雄港今回應，此為高金航運公司的大洋輪裝貨作業時，因門未關緊，造成貨櫃裡的裝滿貨物的籠子掉落，導致貨物掉落，無傷亡與損失。

因這些貨物會先裝進滾輪型的籠子，昨在推高機人員將貨櫃搬運至船邊過程中，貨櫃裡籠子雖有繫上繩子，但門未關緊，在籠子撞擊下門不慎打開，導致貨物掉落出來，高港說明，工作人員昨立即將現場清理完畢，貨輪也在昨晚7點20分離岸出港。港務公司現場單位已要求高金航運公司加強員工教育訓練及現場裝卸作業安全。

影片底下引起許多網友回覆，有人表示，原來破箱子是這樣來的。也有網友說還好不是掉進海裡。

網友在爆料公社臉書粉絲團貼上高雄碼頭貨櫃傾卸影片。記者林巧璉／翻攝
網友在爆料公社臉書粉絲團貼上高雄碼頭貨櫃傾卸影片。記者林巧璉／翻攝

高雄港 爆料公社

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