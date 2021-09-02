91歲阿公半夜肚子餓赤腳找食迷途走不動 暖警助返家

台中市警局烏日分局三和派出所警員林上曜今天說，前天清晨他和警員柯柔伊獲報成功嶺大門口清心飲料店旁有一名長者坐於大馬路旁，相當無助，到場發現老翁未帶證件、手機，只知姓名與生日，經耐心詢問且不斷查找，查出陳姓長者住附近，立即通知家屬，並協助將長者攙扶回家休息。

林上曜說明，前天清晨4時許，接獲民眾來電指稱，成功嶺大門口清心飲料店旁，有一名年邁長者坐在大馬路旁，長者說因半夜肚子餓出門想找東西吃，卻找不到回家的路，走到體力不支，只好坐在路旁，不斷揮手請路過的人幫他報警求援。報案人擔心老翁安危，報警求助。

員警林上曜、柯柔伊到場後，確認長者未有受傷，但因年事已高，雙腳無力行走，故只能坐在路邊揮手求助。經員警上前關心，發現老翁身上未帶證件、手機及無任何聯繫其家人的方式，且因年歲已長、記憶大不如前，只知自己的名字與生日，詢問其住址與住家電話皆語意不清。經員警耐心詢問且不斷查找各種資訊，得知該陳姓老翁為附近住戶後，立即通知家屬並偕同其家人將老翁攙扶回家休息。

家屬向警方表示，長者雖事已高，但平時生活如常，都沒有發生無法自行返家的情況，這次半夜離家都沒有家人發現，幸好經由警方與熱心民眾協助，讓高齡91歲長者得以安全返家，免於發生危害。