快訊

打3劑疫苗仍確診！國內首見俄羅斯疫苗「突破性感染」

年輕人打BNT恐有副作用？ 指揮中心：十萬分之一機率心肌炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

91歲阿公半夜肚子餓赤腳找食迷途走不動 暖警助返家

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局烏日分局三和派出所警員林上曜今天說，前天清晨他和警員柯柔伊獲報成功嶺大門口清心飲料店旁有一名長者坐於大馬路旁，相當無助，到場發現老翁未帶證件、手機，只知姓名與生日，經耐心詢問且不斷查找，查出陳姓長者住附近，立即通知家屬，並協助將長者攙扶回家休息。

林上曜說明，前天清晨4時許，接獲民眾來電指稱，成功嶺大門口清心飲料店旁，有一名年邁長者坐在大馬路旁，長者說因半夜肚子餓出門想找東西吃，卻找不到回家的路，走到體力不支，只好坐在路旁，不斷揮手請路過的人幫他報警求援。報案人擔心老翁安危，報警求助。

員警林上曜、柯柔伊到場後，確認長者未有受傷，但因年事已高，雙腳無力行走，故只能坐在路邊揮手求助。經員警上前關心，發現老翁身上未帶證件、手機及無任何聯繫其家人的方式，且因年歲已長、記憶大不如前，只知自己的名字與生日，詢問其住址與住家電話皆語意不清。經員警耐心詢問且不斷查找各種資訊，得知該陳姓老翁為附近住戶後，立即通知家屬並偕同其家人將老翁攙扶回家休息。

家屬向警方表示，長者雖事已高，但平時生活如常，都沒有發生無法自行返家的情況，這次半夜離家都沒有家人發現，幸好經由警方與熱心民眾協助，讓高齡91歲長者得以安全返家，免於發生危害。

台中市警局烏日分局呼籲，家有高齡老人可佩戴名牌或在衣服繡上姓名、電話，更可以申請愛心手環，供旁人或警方聯絡協助返家，避免意外發生。

台中市警局烏日分局三和派出所員警林上曜、柯柔伊協助迷途的長者返家。圖／警方提供
台中市警局烏日分局三和派出所員警林上曜、柯柔伊協助迷途的長者返家。圖／警方提供

台中市

延伸閱讀

新北推「不塑集點」 店家加碼優惠響應

新竹市推集點換禮及抽獎 鼓勵民眾自備環保杯

醫美診所鬧糾紛 貴陽女要看證件 「院長」龜縮廁所4小時

暖警休假「加班」尋人 失聯10多年親兄弟淚團圓

相關新聞

影／台南男為圓夢打造渦輪自行車 30秒內飆上133公里

台南市王姓男子為完成小時候的夢想，花18萬多元買遙控模型飛機的噴射引擎，找了大學教授設計引擎架，安裝在腳踏車後架上，日前...

偵查隊長台中辦案心急違規左轉 騎士閃避不及撞上送醫

新北市新莊警分局偵查隊長林子翔昨晚8時許開私車南下台中偵辦刑案，在途中急著支援便違規左轉，致直行游男（年約30歲）閃避不...

台北犁記遭一頁式廣告冒名詐騙 警籲消費者小心

台北市警方今天表示，知名餅店台北犁記遭詐騙集團冒名，導致消費者受害，歹徒趁中秋節將屆，在網路以一頁式廣告誆詐民眾購買假禮...

高中同學口音突變大陸人 警識破詐騙保15萬元

高雄吳姓女子接獲不明人士偽裝成高中同學「來電」，對方先假意攀談，後誆稱經商失敗需錢應急，要求匯款15萬元；吳女信以為真下...

稱不爽台北人酒後態度高傲 台東人同桌刀棍相向

台東市漢陽北路一家小吃店今天凌晨傳出酒客起衝突，1名黃姓男子遭2名同桌友人分持利刃及棍棒打傷，警方據報將受傷黃男送醫治療...

高雄港貨櫃門鬆脫貨物散落一地 網友：還好沒掉海

高雄港17號碼頭昨下午發生貨櫃的物品傾倒意外，有網友將影片放上爆料公社臉書粉絲團說：貨運吐了。高雄港今回應，此為高金航運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。