影／3個月遭誣控聚賭17次 租戶報警查出黑手竟是屋主

台南市警四分局自今年5月初起多次接獲110專線檢舉，指國平路某大樓1樓處有人開設職業賭場，聚眾賭博且未遵守防疫規定，警方到場後均未發現違法情事，甚至無人在家，經查檢舉次數高達17次，且報案人未留明確資料，都以公共電話報案，警方深入調查後，發現51歲呂姓屋主，都在未經證實之下檢舉租戶聚眾賭博，直至昨天持拘票上門，他向警方致歉說下次不會再犯了。

警方調查，該租戶這段期間持續接獲檢舉高達17次之多，且方式皆為公共電話反映，報案人也未留明確資料，已不是正常報案應有情形，因此，警方為釐清事實，成立專案小組著手調查其報案動機。

警方聯繫被檢舉人了解情形，當事人稱未與人結怨，不知為何長期遭不明人士報案騷擾，雖警方前來皆配合入內查看，也查無不法事證，惟已造成困擾並落周邊鄰家口舌，也正式對檢舉人提出誣告告訴。

警方調閱報案時間及地點循線調查，發現為51歲屋主呂姓男子所為，因依法通知他前來說明均未到場，昨天向台南地檢署聲請拘票後，下午前往安平區的住處拘提，呂見警方持拘票前來，當場嚇傻，不知事態為何如此嚴重，只能乖乖跟隨警方回去，配合調查。

據調查，呂是屋主，因承租給屋客曾發現屋內擺放麻將桌，以為有聚眾賭博嫌疑，所以每次經過都在未經證實之下檢舉租戶有聚眾賭博、違反防疫規定，然而，他多次報案，一直報案到警方發現有異狀，反過頭來通知他出面說明，才停止該報案行徑。