巧合？台中西屯路今晨男子自撞安全島 同位置4月才發生

台中市西屯區西屯路三段、遠東街，今天清晨傳出一輛轎車衝上分隔島，撞斷路燈的交通事故，因路燈橫斷車道，一度造成交通堵塞，不過附近市民反映，該位置之前也曾發生過類似的自撞事故。

據查，今年4月底，也發生一起轎車自撞安全島的事故，與今天事故相似的是，案發是白天，視線清楚，駕駛人也無飲酒，而且卡在安全島的位置，相差不遠，駕駛人都說是未注意到彎道角度，有諸多相似之處，第六警分局表示，該路段路寬窄、且為上山的彎道處，只要駕駛疏忽，就可能發生自撞事故，提醒用路人多加注意。

台中市謝姓男子（42歲）今天清晨7時許，駕駛轎車沿西屯區西屯路三段，往都會園路行駛，但經過遠東街口後，就因疏忽，衝上分隔島，撞斷路燈，一度造成車輛堵塞，附近市民反映，該位置時常有轎車衝上安全島，建議市府交通局或警察局到場勘查，是否有解決方式。

根據台中市第六警分局交通分隊的資料，該位置的自撞分隔島交通事故，除了今天清晨7時許有一起之外，今年4月26日上午10時許，也有發生一起類似的交通事故，當時是陳姓男子（50歲）沿西屯區西屯路三段往都會園路行駛，行駛過遠東街口後，因為未注意彎道角度，撞上安全島，發生碰撞的位置，與今天清晨的自撞車禍位置，距離很近，而且都是同一個行駛方向。

台中市第六警分局交通分隊表示，該地點的2起自撞車禍，都是在白天視線良好的環境下發生，而且當時都是綠燈通行，也無其他汽、機車影響，肇事的駕駛都無飲酒，案發原因都是因駕駛人自己疏忽，導致行經過遠東街後，撞上分隔島。

第六警分局交通分隊指出，今年以來該位置發生2起自撞車禍的原因，判斷原因有三點，第一、該處為上坡路段，用路人通常會踩油門加速上山，第二、該路段為一彎道路段，而且在過遠東街口後，彎度不一，第三、該路段的路寬較窄，駕駛人的視線遭到壓迫，3點綜合起來，用路人只要稍不專心，就有可能在該位置自撞上分隔島。