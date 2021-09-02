快訊

打3劑疫苗仍確診！國內首見俄羅斯疫苗「突破性感染」

年輕人打BNT恐有副作用？ 指揮中心：十萬分之一機率心肌炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巧合？台中西屯路今晨男子自撞安全島 同位置4月才發生

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區西屯路三段、遠東街，今天清晨傳出一輛轎車衝上分隔島，撞斷路燈的交通事故，因路燈橫斷車道，一度造成交通堵塞，不過附近市民反映，該位置之前也曾發生過類似的自撞事故。

據查，今年4月底，也發生一起轎車自撞安全島的事故，與今天事故相似的是，案發是白天，視線清楚，駕駛人也無飲酒，而且卡在安全島的位置，相差不遠，駕駛人都說是未注意到彎道角度，有諸多相似之處，第六警分局表示，該路段路寬窄、且為上山的彎道處，只要駕駛疏忽，就可能發生自撞事故，提醒用路人多加注意。

台中市謝姓男子（42歲）今天清晨7時許，駕駛轎車沿西屯區西屯路三段，往都會園路行駛，但經過遠東街口後，就因疏忽，衝上分隔島，撞斷路燈，一度造成車輛堵塞，附近市民反映，該位置時常有轎車衝上安全島，建議市府交通局或警察局到場勘查，是否有解決方式。

根據台中市第六警分局交通分隊的資料，該位置的自撞分隔島交通事故，除了今天清晨7時許有一起之外，今年4月26日上午10時許，也有發生一起類似的交通事故，當時是陳姓男子（50歲）沿西屯區西屯路三段往都會園路行駛，行駛過遠東街口後，因為未注意彎道角度，撞上安全島，發生碰撞的位置，與今天清晨的自撞車禍位置，距離很近，而且都是同一個行駛方向。

台中市第六警分局交通分隊表示，該地點的2起自撞車禍，都是在白天視線良好的環境下發生，而且當時都是綠燈通行，也無其他汽、機車影響，肇事的駕駛都無飲酒，案發原因都是因駕駛人自己疏忽，導致行經過遠東街後，撞上分隔島。

第六警分局交通分隊指出，今年以來該位置發生2起自撞車禍的原因，判斷原因有三點，第一、該處為上坡路段，用路人通常會踩油門加速上山，第二、該路段為一彎道路段，而且在過遠東街口後，彎度不一，第三、該路段的路寬較窄，駕駛人的視線遭到壓迫，3點綜合起來，用路人只要稍不專心，就有可能在該位置自撞上分隔島。

警方表示，雖然該處今年以來已發生2起自撞事故，但對比其他易發生人員傷亡的交通事故路口來說，件數並沒有特別顯著，但仍須提醒用路人，該路段可能容易因疏忽而自撞，行經該處仍須保持專注，依照速限、交通規則行駛，以策安全。

台中市西屯區西屯路三段、遠東街口今天清晨發生一起轎車自撞分隔島的交通事故，無獨有偶，今年4月底，同位置已發生過自撞交通事故，圖中為今年9月2日發生。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西屯路三段、遠東街口今天清晨發生一起轎車自撞分隔島的交通事故，無獨有偶，今年4月底，同位置已發生過自撞交通事故，圖中為今年9月2日發生。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西屯路三段、遠東街口今天清晨發生一起轎車自撞分隔島的交通事故，無獨有偶，今年4月底，同位置已發生過自撞交通事故，圖中為今年4月26日發生。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西屯路三段、遠東街口今天清晨發生一起轎車自撞分隔島的交通事故，無獨有偶，今年4月底，同位置已發生過自撞交通事故，圖中為今年4月26日發生。記者陳宏睿／翻攝

台中市

延伸閱讀

不是西屯！台中這區短進短出最頻繁、房價漲8成

吊嘎男開車恍神騎分隔島撞斷燈 上班時間縮車道釀堵車

轎車派出所前失控撞成一團釀3傷 警聞聲急衝現場救人

兒子開學日沒打疫苗...父抓狂跳車受傷 警認違規要罰

相關新聞

影／台南男為圓夢打造渦輪自行車 30秒內飆上133公里

台南市王姓男子為完成小時候的夢想，花18萬多元買遙控模型飛機的噴射引擎，找了大學教授設計引擎架，安裝在腳踏車後架上，日前...

偵查隊長台中辦案心急違規左轉 騎士閃避不及撞上送醫

新北市新莊警分局偵查隊長林子翔昨晚8時許開私車南下台中偵辦刑案，在途中急著支援便違規左轉，致直行游男（年約30歲）閃避不...

台北犁記遭一頁式廣告冒名詐騙 警籲消費者小心

台北市警方今天表示，知名餅店台北犁記遭詐騙集團冒名，導致消費者受害，歹徒趁中秋節將屆，在網路以一頁式廣告誆詐民眾購買假禮...

高中同學口音突變大陸人 警識破詐騙保15萬元

高雄吳姓女子接獲不明人士偽裝成高中同學「來電」，對方先假意攀談，後誆稱經商失敗需錢應急，要求匯款15萬元；吳女信以為真下...

稱不爽台北人酒後態度高傲 台東人同桌刀棍相向

台東市漢陽北路一家小吃店今天凌晨傳出酒客起衝突，1名黃姓男子遭2名同桌友人分持利刃及棍棒打傷，警方據報將受傷黃男送醫治療...

高雄港貨櫃門鬆脫貨物散落一地 網友：還好沒掉海

高雄港17號碼頭昨下午發生貨櫃的物品傾倒意外，有網友將影片放上爆料公社臉書粉絲團說：貨運吐了。高雄港今回應，此為高金航運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。