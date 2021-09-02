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阿公瘋買5億大樂透熱昏 醒來看到不是財神是警察

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市九旬吳姓老翁獨居，但仍懷抱發財夢，上月27日是累積獎金5.13億的大樂透開獎日，趁天氣好到南屯區的彩券行買樂透，未料買完才剛步出彩券行，疑因天氣太熱，眼前一黑，昏倒在馬路上，膝蓋因此有擦挫傷，附近民眾看到，趕緊通知警、消到場。吳翁經救護人員協助後，恢復意識，還自嘲「想到看到財神，結果看到警察大人」。

台中市第四警分局南屯派出所巡佐曾耀堂、警員王翊馨在上月27日下午獲報，南屯區黎明路、南昌街有吳姓老翁（91歲）倒臥在道路上，疑似昏倒，膝蓋有擦挫傷需要協助，警方一併通知救護車到場，經救護人員到場協助後，吳翁恢復意識，僅有膝蓋輕微擦挫傷，沒有就醫，當時吳翁看到警察就說，「想看財神，結果看到警察大人」。

吳姓老翁表示，自己沒有與子女同住，雖然年紀很大，但仍懷抱有發財夢，因為當天是5.13億的大樂透開獎日子，所以他趁天氣好，到住處附近的彩券行買彩券，希望能夠好運臨門，但買好彩券後，可能是當天上午沒有吃東西，一時體力不支，才會昏倒在路面。

警方得知後，也趕緊聯絡吳姓老翁的兒子，提醒家人多關心吳翁的狀況，以免意外再度發生，並護送老翁平安返回住處。

第四警分局南屯所長江松泳呼籲，家有一老，如有一寶，平時應多多關心身旁的高齡長者，若是長者獨居也務必時常關心身心狀況，避免突發意外發生，必要時也請老人家配戴足資識別的手環或項鍊，以利警察提供協助

台中市南屯區九旬吳姓老翁在上月27日出門買大樂透，卻昏倒在道路上，警、消協助後，護送老翁返家。圖／第四警分局提供
台中市南屯區九旬吳姓老翁在上月27日出門買大樂透，卻昏倒在道路上，警、消協助後，護送老翁返家。圖／第四警分局提供
台中市南屯區九旬吳姓老翁在上月27日出門買大樂透，卻昏倒在道路上，警、消協助後，護送老翁返家。圖／第四警分局提供
台中市南屯區九旬吳姓老翁在上月27日出門買大樂透，卻昏倒在道路上，警、消協助後，護送老翁返家。圖／第四警分局提供
台中市南屯區九旬吳姓老翁在上月27日出門買大樂透，卻昏倒在道路上，警、消協助後，護送老翁返家。圖／第四警分局提供
台中市南屯區九旬吳姓老翁在上月27日出門買大樂透，卻昏倒在道路上，警、消協助後，護送老翁返家。圖／第四警分局提供

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