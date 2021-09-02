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殺人逃亡見警出現束手就擒 基警局長嘉許同仁迅速破案

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市洪姓男子昨晚涉嫌持刀殺死一起排班工作的顏姓男子，將凶刀丟在現場後逃逸。員警2小時內查出他的行蹤及藏匿處，帶回偵詢送辦。基隆市警察局長劉耀欽今天到警一分局頒發獎勵金，嘉許同仁迅速偵破殺人案，順利緝捕犯嫌到案。

據了解，同為30多歲的洪男和顏男都由孝三路某勞力仲介業者安排工作。洪男認為長期遭顏男欺壓，2人昨天被安排到同一地點工作，在工地發生多次口角。晚間6點多收工回到仲介據點又起爭執。

兩人你一言、我一語引發不快，洪男掏出長約20公分水果刀，刺殺顏男3刀，其中2刀從後背刺入，傷及肺部，送醫不治。

洪男行凶後棄刀逃離現場，警方封鎖現場採證，並調閱道路監視器，查出洪男朝中山一路方向逃逸，晚間8點多找到他。

面對員警出現，洪男似心裡有數，對警方說「會配合」、「不會為難你」，「跟別人沒關係」，讓警方上銬帶回警局偵詢。

劉耀欽今天到警一分局頒發獎勵金，對同仁迅速查清犯嫌逃逸路線，僅僅2小時就逮捕歸案，迅速偵破重大刑案表示讚許。

洪姓男子（左）涉嫌持刀殺死顏姓男子，逃亡2個小時後落網。記者邱瑞杰／翻攝
洪姓男子（左）涉嫌持刀殺死顏姓男子，逃亡2個小時後落網。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局長劉耀欽（左四）今到警一分局頒發獎勵金，嘉許同仁迅速偵破殺人案，順利緝捕犯嫌到案。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局長劉耀欽（左四）今到警一分局頒發獎勵金，嘉許同仁迅速偵破殺人案，順利緝捕犯嫌到案。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局長劉耀欽（左）今到警一分局頒發獎勵金，嘉許同仁迅速偵破殺人案，順利緝捕犯嫌到案。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局長劉耀欽（左）今到警一分局頒發獎勵金，嘉許同仁迅速偵破殺人案，順利緝捕犯嫌到案。記者邱瑞杰／翻攝
洪姓男子（中）涉嫌持刀殺死顏姓男子，逃亡2個小時後落網。記者邱瑞杰／翻攝
洪姓男子（中）涉嫌持刀殺死顏姓男子，逃亡2個小時後落網。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 警察

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