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慣竊這次偷「龍神丸」公仔 帶假髮變裝女性犯案

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

無業的姜姓男子上月到台北市大同區一間公仔店，涉嫌偷走2支「龍神丸」公仔，犯案前，他先在隔壁巷內戴假髮、穿雨衣，換成女裝才行竊，犯後騎機車逃逸。經警方追緝，最後在永和落網，警方將他依竊盜罪嫌送辦。

警方上月19日晚上7點接獲公仔店報案，稱2支價格共8000元的「龍神丸」公仔遭竊，調閱監視器鎖定姜男（36歲），在他的永和住家逮捕到案。他辯稱精神不佳，什麼都忘了，警方不採信。

警方在姜的機車查獲犯案用雨衣、假髮，也幫公仔店追回「龍神丸」公仔。對於為何偷公仔也沒變賣，姜始終不肯交代。

大同分局呼籲，商家門窗應設置防竊設施，防止竊賊覬覦。大同分局也警告宵小切勿以身試法，警方絕對全力查緝到案。

警方在姜男的機車查獲犯案用雨衣、假髮。記者蔡翼謙／翻攝
警方在姜男的機車查獲犯案用雨衣、假髮。記者蔡翼謙／翻攝
姜男犯案前戴假髮、穿雨衣。記者蔡翼謙／翻攝
姜男犯案前戴假髮、穿雨衣。記者蔡翼謙／翻攝
警方在姜男位於永和的住處將他逮捕。記者蔡翼謙／翻攝
警方在姜男位於永和的住處將他逮捕。記者蔡翼謙／翻攝
姜男偷走2支「龍神丸」公仔。記者蔡翼謙／翻攝
姜男偷走2支「龍神丸」公仔。記者蔡翼謙／翻攝

監視器 竊盜 北市

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