影／台南男為圓夢打造渦輪自行車 30秒內飆上133公里

台南市王姓男子為完成小時候的夢想，花18萬多元買遙控模型飛機的噴射引擎，找了大學教授設計引擎架，安裝在腳踏車後架上，日前試騎時30秒內狂飆到時速133公里，而這段渦輪自行車試騎影片在網路上瘋傳，「自己也嚇一跳」他說，沒想到速度這麼快，然而，此舉也引來警方注意，認噪音太大開出勸導單。

台南市交通大隊指出，依道路交通安全規則第119條第4項規定，「慢車擅自加裝補助引擎或馬達行駛者，依汽車之拼裝車輛處理。」及道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款及第二項舉發處罰沒入。然而，王試騎場地非道路、時間不確定，經檢舉須於7日內開單，警方先開勸導單後，視現行法條規範後續處理。

現年37歲的王男表示，小時候很希望有一架遙控飛機，但長大以後有經濟能力，覺得遙控飛機裡的噴射引擎，也可以裝在自己喜歡的腳踏車上，而且國外也有實例，因此上網研究，找車身可承受時速破百衝擊力的碳纖維公路車，及選用可高速行駛的車胎。

在車子準備好後，王找了客戶也是大學教授，在師生的協助下，設計引模擬噴射引擎在45公斤推力時引擎架的強度，選用高硬度的鋁合金、碳纖維作為材料，可承受約200公斤的力道，才把噴射引擎裝在腳踏車上。

這台渦輪自行車，前後花3周改造，主要是考慮煞車、引擎架強度與安全的問題，搭配18萬噴射引擎、15萬元公路車，花費超過33萬元。