影／婦人陷沙洲如致命流沙情勢危急 海巡人員搶救

海巡署中部分署第四岸巡隊布袋商港安檢所，昨天下午2點多接獲第五巡防區轉嘉義縣消防局通報，有艘膠筏上67歲陳姓婦人受困布袋鎮龍宮溪外沙洲，因沙洲地質鬆軟受困，越陷越深，情勢危急，海巡官兵出動救生艇，10多人協力搶救平安上岸。

海巡調查，67歲陳姓婦人與兒子在當地經營娛樂漁業，為探勘新的秘境遊玩景點，用徒步方式在沙洲找尋，未注意當地區域沙洲地質鬆軟，不慎受困，有如流沙，越陷越深。

經海巡人員以揹負方式協助婦人脫困，才避免意外發生，初步檢查婦人並無外傷，休息後交由家屬帶回，離去前不忘向海巡人員表達感謝。