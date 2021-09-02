利用超商貨到付款漏洞 店員詐280餘萬金飾及手機

許男先後擔任全家便利商店、統一超商店員，利用「貨到付款」的漏洞，去年在奇摩、蝦皮拍賣網站向12名賣家訂購價值280餘萬的159件金飾，以及1支手機，未付款先取貨，並將女友的機車過戶轉賣，犯罪所得共290萬餘元，台中地檢署今天依業務侵占、竊盜、偽造文書等罪嫌起訴許男，並沒收犯罪所得。

台中地檢署主任檢察官劉志文表示，許男身兼店員及買家2種身分，利用便利商店、超商「貨到付款」的漏洞，向賣家購買大量金飾，再以本身就是發貨的店員，利用職務之便「未付款即先取貨」，侵占大量金飾，造成網路賣家損失慘重，被害人可向許姓店員及業者求償。

劉志文強調，許姓店員身兼買家網購金飾，再「監守自盜」侵占大量金飾，業者應加強稽核，嚴密注意包裹領取、貨款有無入帳等細節，避免類似案再發生，保障民眾網購。

起訴書指出，許男（30歲）自2019年10月間起，在台中市北區五義街「全家便利商店五意店」擔任店員；再於2020年8月間，在中市美村路「統一超商百祐市」擔任店員。

許男自2020年2月24日至同年3月18日止，在雅虎奇摩拍賣網站、蝦皮拍賣網站，以貨到付款方式，先後向11名賣家訂購159件金飾，再利用他擔任全家便利商店的店員職務之便，未付款即先取貨，付款期限到期也未能付清款項，共侵占159件金飾，價值280餘萬元。

2020年8月初，許男在奇摩拍賣網站，以貨到付款的方式，向郭姓賣家訂購價值1萬7300元的手機，許也是利用職務之便，同年8月9日在統一超商門市，拆開貨物包裝盒後將手機侵占入己。