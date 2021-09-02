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態度不健康？退休警提醒學弟車別停人行道反被嗆 他怒PO網
有位蕭姓男子近日在臉書上爆料，桃園中壢警分局文化派出所員警巡邏時，將警車停放在人行道上，阻礙行人通行，好心向前提醒，卻遭態度惡劣員警開單，讓他相當傻眼。中壢警分局副分局長詹枝松表示，已加強對同仁的勤務態度及技巧訓練。
據了解，此名網友為去年退休的警察，擔任警職30年，今年6月22日13時許開車行經中壢區中華路二段，發現有巡邏警車停放在人行道上，造成路人行走不便，車輛又沒打警示燈，深怕員警被民眾誤解，好心上前提醒。
蕭男看到員警巡簽完忠義郵局巡邏箱後，面對善意提醒卻直接將巡邏車開走，員警惱羞要求攔查蕭男身分，蕭男將口罩拉下，查驗完後沒立刻拉起，雙方再因口罩有無戴好發生衝突，一旁女警不斷在旁勸說查完後即可戴上，然而兩方持續你來我往，最後蕭男因下車提醒員警，將車輛停放違規路段，依道路交通管理處罰條例第55條1項開罰蕭男300元違規停車罰單。
詹枝松表示，經初步檢視檢舉影片，立即以最嚴格規範針對雙方違規部分舉發在案，並要求同仁執行勤務時應慎選巡邏車停放位置，避免遭民眾非議，及持續宣導同仁執勤態度和技巧。
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