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國3寶山段砂石車衝出邊坡 釀竹科上班車潮堵13公里
國道3號南下竹林到寶山路段，今天（2日）上午8時許發生砂石車意外衝出邊坡事故，占據外側車道及路肩，不少趕著前往竹科上班的車輛都急忙閃避，所幸沒有波及其他車輛，但因事故發生時間為竹科上班尖峰時段，一度造成車流回堵超過13公里。
砂石車衝出邊坡意外發生在南下94.5公里處，寶山休息站前，駕駛疑變換車道不慎，才意外於彎道處衝出護欄，國道警方接獲民眾報案立刻趕赴現場處理，但事故造成國道3號南下僅剩2線車道可以通行，造成不少車輛回堵。
據國道警方說法，因砂石車衝出邊坡後有零件破碎散落，及車斗上砂石掉落的情況，因此車道上有不少散落物，使得通過事故地點的車輛只能放慢車速、小心通過，警方也提前透過道路電子告示提醒民眾在竹林交流道改道。
所幸事故在9點已恢復3線車道通行，車潮也逐漸消化，事故車輛則拖離現場，但路肩因仍散落不少散落物，目前仍在持續清理當中；事故發生詳細原因，警方還需向駕駛了解、釐清。
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