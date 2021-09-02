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影／翁爬山機車搞丟不敢說 妻要帶他就醫測記憶力
台中市六旬歐姓老翁上月底到大坑爬山，下山後忘記機車放哪，先向妻說機車沒油，又改稱忘記地點且連同鑰匙也搞丟，兩人找一整天未果，急著報警。警方多次巡邏光西巷，終於在清晨找到被遺忘的機車，老翁妻子說，最近發現丈夫記憶力有些退化，近期將帶丈夫就醫檢查，以防萬一。
64歲歐姓老翁喜歡爬山，上月底清晨獨自騎藍色機車到大坑爬山，下山後竟然忘記愛車停哪，老翁在現場苦尋不到機車，先硬著頭皮返家，妻子詢問機車呢？老翁說機車沒油了停在步道旁，隨後又改口說他忘記機車停哪，且鑰匙也沒帶回來，讓妻子相當傻眼。
夫妻倆在老翁可能爬山的大坑步道附近找了一整天，都未發現機車，擔心遭不肖人士偷竊犯案，夫妻倆到台中市警局第五分局東山所報案，警員林嘉宏請歐姓老翁回想停放地點，老翁說下山就找不到機車，他一路從光西巷走了近2個小時回到景賢建和路附近住家。
老翁只記得停車附近是平台，一旁停放很多車，林員載著老翁從光西巷往麒麟峰溫泉駛去，又想到山河戀露營區也有平台，但均未尋獲，林員先請老翁返家休息。
翌日零點清晨，林員巡邏勤務想到，有些人會將汽機車停放在光西巷內般若學院附近，再走觀音亭步道，便與警員廖煥文半夜巡山往般若學院前進，就在山路峰迴路轉處，看到一輛藍色機車孤伶伶地停在路邊，員警停車查看，終於找到老翁愛車。
老翁妻子接到警方尋獲機車電話，相當驚訝，更坦言丈夫年事漸高，最近記憶力有退化現象，這次機車搞丟事件讓她嚇一跳，將帶丈夫到醫院檢查記憶力，提早預防。
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