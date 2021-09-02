影／大馬路中燃爆煙火引發騷動 嫌犯卻稱因與老婆吵架

新北市五股區新五路二段昨天深夜，竟然有人在中央分隔島點燃高空煙火，甚至掉落車陣之中亂竄炸開，頓時爆炸巨響夾雜抗議的汽車喇叭聲四起，引發一陣騷動。警方迅速逮捕2人，懷疑是糾紛報復示威，嫌犯卻供稱：「和老婆吵架心情不好，所以放煙火」。

附近大樓居民用手機錄下整個誇張過程，並將影片公布在臉書社團「我是五股人」。案發地點在新五路二段與三段路口，剛好是總統、院長、部長等政商名流多次蒞臨的「賀聖宮」玄天上帝廟門前，附近也有許多售屋中心、中古汽車、家具批發等營業場所。

時間是昨天深夜大約10時50分，新五路上竟然有1輛白色轎車駕駛人，趁停等紅燈的短暫空檔，下車到中央分隔島上點燃高空煙火，迅速折返把車開走。煙霧、火光、爆破和汽車喇叭聲，不僅驚動路上人車也嚇到附近居民，引起一陣大騷動，這時對向車道剛好有2名警員騎機車經過。

警方立刻調閱監視器鎖定白色轎車展開追捕，於午夜0時10分在通往觀音山的五股區凌雲路三段逮到24歲吳姓主嫌，接著通知當時也坐在車上的35歲黃姓男子到案。