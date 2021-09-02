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吊嘎男開車恍神騎分隔島撞斷燈 上班時間縮車道釀堵車

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市謝姓男子今天清晨7時許，開車行經西屯路三段、遠東街時，疑因疏忽撞上分隔島後，撞斷路燈，一度造成車多擁擠。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子今天清晨7時許，開車行經西屯路三段、遠東街時，疑因疏忽撞上分隔島後，撞斷路燈，一度造成車多擁擠。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子今天清晨7時許，駕駛轎車行經西屯區西屯路三段、遠東街時，疑恍神未注意車前狀況，整輛車開上分隔島，還撞斷路燈；謝車受困後，一度試圖挪移車輛，但仍無法讓轎車脫困。經警方到場後，出動拖吊車，協助謝脫困，為了排除該起事故，當時僅開放一個車道，因正值上班時間，一度造成堵車，但到今早8時許，已排除路況，恢復正常通行。

據查，謝姓男子（42歲）今天上午7時許，駕駛轎車行經西屯路三段，過遠東街後，疑恍神未注意車前狀況，直接撞上分隔島後，撞斷路燈，警方獲報到場酒測，謝無酒精濃度，辯稱「沒有注意到彎道角度」，當時他沒有趕上班，單純是恍神沒有注意到。

因當時正值上班時間，路燈橫斷一個車道，第六警分局交通分隊獲報到場查處，並以縮減一車道方式，避免發生危險，但也因此造成車多擁擠，不過路況已在今早8時許排除，謝的轎車由拖吊車移置處理。

台中市第六警分局交通分隊調查，全案造成西屯路三段0356號的路燈毀損，另外謝姓男子的胸口也有擦挫傷，全案將通知市府相關單位，以利後續求償，全案將函請台中市交大事故組分析肇事原因。

台中市謝姓男子今天清晨7時許，開車行經西屯路三段、遠東街時，疑因疏忽撞上分隔島後，撞斷路燈，一度造成車多擁擠。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子今天清晨7時許，開車行經西屯路三段、遠東街時，疑因疏忽撞上分隔島後，撞斷路燈，一度造成車多擁擠。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子今天清晨7時許，開車行經西屯路三段、遠東街時，疑因疏忽撞上分隔島後，撞斷路燈，一度造成車多擁擠。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子今天清晨7時許，開車行經西屯路三段、遠東街時，疑因疏忽撞上分隔島後，撞斷路燈，一度造成車多擁擠。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子今天清晨7時許，開車行經西屯路三段、遠東街時，疑因疏忽撞上分隔島後，撞斷路燈，一度造成車多擁擠。圖／讀者提供
台中市謝姓男子今天清晨7時許，開車行經西屯路三段、遠東街時，疑因疏忽撞上分隔島後，撞斷路燈，一度造成車多擁擠。圖／讀者提供

台中市 車道

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