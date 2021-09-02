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加油站攔車桿遭撞歪 警方一查原來「熊貓」撞的

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市新興區一處加油站的攔車桿遭撞歪，業者報警追查肇事者，追出肇事者是「熊貓」外送員，通知孫姓男子到案，孫願全額賠償業者損失，雙方才達成和解。

警方表示，由於刑法第185之4條規定，肇事逃逸構成要件，需符合致人死傷，沒人受傷並不構成這項犯罪行為，才沒依肇逃查辦涉案的孫姓外送員（23歲）。

據了解，孫姓外送員8月30日下午在高雄市新興區林森二路某加油站送貨，離去時，不慎機車後座的外送箱撞上加油站洗車場出入口的攔車桿，但孫未停車察看便逕自騎車離去。業者發現攔車桿受損，報警處理。

業者表示，攔車桿尾端遭外力撞擊就會歪掉受損，先前也多次遇被撞歪，但這次肇事者撞到後未事先告知，才報案請警協助找出肇事者，要求肇事者負起維修責任。

新興警分局五福二路派出所警員孫豪偉調閱附近監視系統影像，才發現肇事者是熊貓外送員，擴大調閱周邊路口監視器影像，以車牌追人，8月31日晚間聯繫到孫姓男子到案，孫稱當時知道有撞到桿子，但當下覺得桿子沒損懷壞才騎車離去。孫願意業者損失，雙方才達成和解。

警方提醒，熊貓外送員撞歪車桿逕自離去，雖不構成肇事逃逸，但仍有造成店家物品損壞事實，民眾如遇到類似情形，應立即告知店家，切勿逕自離開，以免造成紛爭，或惹上毀損官司。

外送員撞歪加油站攔車桿，險些吃官司。記者林保光/翻攝
外送員撞歪加油站攔車桿，險些吃官司。記者林保光/翻攝
外送員撞歪加油站攔車桿，險些吃官司。記者林保光/翻攝
外送員撞歪加油站攔車桿，險些吃官司。記者林保光/翻攝

外送員 加油站 foodpanda

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