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影／裝載硫酸曳引車台2線翻覆 硫酸溢流緊急動員善後
廖姓男子今早駕駛槽裝硫酸的曳引車，行經台2線新北市瑞芳路段往宜蘭方向時，疑過彎不慎，側翻倒在對向車道，人未受傷。事故發生後，硫酸液外流到路面，警方到場維持交通，並由消防局、公路總局和毒災應變人員到場協助善後。
年近50歲的廖男今天上午6點半左右，駕駛曳引槽車行經台2線往宜蘭方向指標79.7K時，疑因轉彎不慎，衝到對向車道後翻覆。廖男沒受傷，自行離開車子，翻車時對向沒有人車，未釀更嚴重災情。
事故發生後，警方到場維持單向雙線行車。廖男經員警實施體內酒精濃度測試，非酒後駕車。
曳引槽車側翻路面，造成硫酸從槽體流出，消防人員拉起封鎖線，禁止人員過於靠近，並通知毒災應變人員到場協助處理。公路總局基隆工務段也通知廠商到場協助善後。
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