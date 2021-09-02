影／裝載硫酸曳引車台2線翻覆 硫酸溢流緊急動員善後

廖姓男子今早駕駛槽裝硫酸的曳引車，行經台2線新北市瑞芳路段往宜蘭方向時，疑過彎不慎，側翻倒在對向車道，人未受傷。事故發生後，硫酸液外流到路面，警方到場維持交通，並由消防局、公路總局和毒災應變人員到場協助善後。

年近50歲的廖男今天上午6點半左右，駕駛曳引槽車行經台2線往宜蘭方向指標79.7K時，疑因轉彎不慎，衝到對向車道後翻覆。廖男沒受傷，自行離開車子，翻車時對向沒有人車，未釀更嚴重災情。

事故發生後，警方到場維持單向雙線行車。廖男經員警實施體內酒精濃度測試，非酒後駕車。