燒庫錢20萬9千元現鈔未燒毀無人認領 警方公告殯儀館遺失物
林姓殯葬業者5天前，在嘉義市殯儀館戶外庫錢區，發現一堆悶燒現鈔，撥開灰燼驚見一疊疊放紅包袋千元、百元鈔，潑水滅火，報警清點共20萬9000元，林姓殯葬業拾金不昧，這2天無人出面認領，轄區水上警分局偵查隊依法公告，請失主在明年3月3日公告招領期滿前，帶身分證、印章前來認領。
因燒庫錢不會用真鈔，殯葬所及警方研判家屬燒亡者生前使用衣物，鈔票夾在內不慎誤燒，林姓殯葬業者說，8月29日經過戶外庫錢區，發現正在悶燒，產生滿大濃煙，有嗆到的感覺，就上前去撥開灰燼，結果看見都是千元大鈔，一疊一疊放紅包袋，隨即潑水滅火，一開始以為是假的，再確認是真鈔，撿起來去送交當地派出所。
嘉市殯葬所長盧春霖說，監視器拍不到庫錢區，且不必登記，燒庫錢時機為告別式之前或後，有的家屬前一天就燒，也或告別式結束火化完才燒，該區24小時開放服務，相當難查，若警方有需調閱資料會全力配合。
警方說，拾得人拾得遺失物，依民法有通知或報告義務，不通知，或不清楚是何人遺失，應從速將拾得物經過，報告當地警察，將拾得物一併交付保管，警方為招領公告，自通知或最後招領之日起6個月內，受領權人出面認領，拾得人、招領人、警察在通知、招領及保管費用受償後，要將遺失物歸還失主；無人認領，遺失物即歸拾得人所有；有受領權之人認領遺失物時，拾得人得請求報酬，但不得超過遺失物價值10分之3。
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