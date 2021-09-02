燒庫錢20萬9千元現鈔未燒毀無人認領 警方公告殯儀館遺失物

林姓殯葬業者5天前，在嘉義市殯儀館戶外庫錢區，發現一堆悶燒現鈔，撥開灰燼驚見一疊疊放紅包袋千元、百元鈔，潑水滅火，報警清點共20萬9000元，林姓殯葬業拾金不昧，這2天無人出面認領，轄區水上警分局偵查隊依法公告，請失主在明年3月3日公告招領期滿前，帶身分證、印章前來認領。

因燒庫錢不會用真鈔，殯葬所及警方研判家屬燒亡者生前使用衣物，鈔票夾在內不慎誤燒，林姓殯葬業者說，8月29日經過戶外庫錢區，發現正在悶燒，產生滿大濃煙，有嗆到的感覺，就上前去撥開灰燼，結果看見都是千元大鈔，一疊一疊放紅包袋，隨即潑水滅火，一開始以為是假的，再確認是真鈔，撿起來去送交當地派出所。

嘉市殯葬所長盧春霖說，監視器拍不到庫錢區，且不必登記，燒庫錢時機為告別式之前或後，有的家屬前一天就燒，也或告別式結束火化完才燒，該區24小時開放服務，相當難查，若警方有需調閱資料會全力配合。