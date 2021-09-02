酒駕男失控自撞分隔島 反彈追撞波及路邊母女

高雄黃姓男子昨晚酒駕，先自撞分隔島後，反彈追撞路邊停放的1部轎車跟4輛機車，還波及一對黃姓母女，幸好警方獲報到場，將3人送醫都無生命危險；黃男酒測高達0.58，被依公共危險、過失傷害送辦。

據了解，昨晚10點多時，在工地做工的黃男（32歲），下班開車回家途中，由鼓山區九如四路北向行駛，途中經過日昌路口，疑未注意，先擦撞路中分隔島，再往右前方反彈滑行，追撞停放路邊的1輛汽車、4輛機車。

其中，路邊這輛車上坐在後座等待先生的黃姓女子與2歲的康姓女童遭波及，警消到場後，迅速將全身多處擦挫傷的黃男，還有這對母女送醫，3人都無生命危險。